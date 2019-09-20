Железнодорожники провели урок безопасности для школьников на станции Краснодар-1

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На станции Краснодар-1 в рамках месячника «Детская безопасность на железной дороге» прошел урок безопасности для учеников 6 классов СОШ №32. Работники структурных подразделений Краснодарского региона СКЖД объясняли учащимся правила поведения непосредственно на железнодорожной инфраструктуре.

Первая часть урока безопасности прошла в учебном классе эксплуатационного депо. На специальном тренажере школьникам показали особенности управления локомотивом и дали почувствовать себя машинистами. Затем представитель депо смоделировал на тренажере ситуацию «человек на пути» и применил экстренное торможение. На мониторах школьникам продемонстрировали длину тормозного пути поезда, рассказали, к каким трагическим последствиям может привести несоблюдение мер предосторожности. Во время урока учащиеся смогли также пообщаться с машинистами, пережившими стрессовую ситуацию в результате наезда на людей.

После занятий в учебном классе работники Краснодарской дистанции энергоснабжения провели школьникам экскурсию по станции. Во время нее детям напомнили о том, что железная дорога – не место для игр. Железнодорожники наглядно продемонстрировали, как необходимо пересекать пути, рассказали о правилах поведения на пассажирских платформах и об опасности поражения электрическим током при несоблюдении правил безопасности.

Учащимся раздали красочные буклеты и пособия, в которых изложены основные правила поведения на железной дороге. Сотрудники Краснодарского Линейного отдела МВД РФ на транспорте привели примеры наиболее частых правонарушений в зоне железной дороги, а также рассказали об ответственности за эти проступки.

Школьники показали достаточно твердые знания основных правил безопасности. Во время беседы с железнодорожниками и сотрудниками полиции, они отметили, что не только будут соблюдать эти правила, но и расскажут о них своим близким и друзьям.

К основным нарушениям, формирующим печальную статистику, относятся хождение по путям в неположенном месте, переход путей перед приближающимся поездом, попытка залезть на платформу или спрыгнуть с нее. Усугубляют ситуацию гаджеты, на которые отвлекаются дети, в том числе прослушивая музыку через наушники.

СКЖД призывает родителей провести с детьми беседы о правилах поведения на железной дороге и обратить внимание на то, где они проводят свой досуг.

Источник: служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"