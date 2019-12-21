Поездка в Россию меняет стереотипы не только у туристов

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Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Почта отметил, что личные впечатления иностранцев от поездок в Россию меняют отношение к нашей стране в мире.

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.

"Лучшее в поездках по России на поезде – это ваши спутники. Вам помогают с багажом. Вас угощают едой. Вы беседуете о жизни и смерти. Завязывается дружба", – приводит слова Лаурен РИА Новости.

Журналистка отметила, что в самолетах российских авиакомпаний нередко происходят конфликты, пассажиры ведут себя неуважительно по отношению к другим.

"Ничего подобного вы никогда не увидите в поездах. Там царят полный порядок, доброжелательность и покой. Четыре человека могут делить тесное купе, и между ними практически никогда не будет конфликтов", – написала она.

Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, мнения иностранных журналистов и простых туристов, которых восхищают поездки в Россию, способны изменить отношение к нашей стране на Западе, в том числе и на политическом уровне.

"Отношение к нам очень противоречивое, потому что есть стереотипы восприятия России: мол, страны еще советской, огромной, с сырым климатом… И очень часто реальная поездка и встреча с нашей действительностью очень сильно меняет эти представления. Причем это относится не только к простым туристам, но и к политикам. Поэтому впечатления от поездки на поезде – это только часть таких изменений", – сказал Юрий Почта.

По его словам, стереотипы быстрее изменятся от расширения контактов, а также от увеличения присутствия России в мире.

"Например, российская деятельность на Ближнем Востоке на примере Сирии – явно конструктивна: она нацелена на стабилизацию ситуации, на защиту суверенитета, заботу о населении. Основана на умении выслушать все стороны сирийского конфликта, чего нет у многих других участников. И в этом отношении перспективы достаточно большие. Хотя сейчас идет очень серьезная атака, информационно-психологическая война с Россией: это и эпизоды со Скрипалями, со сбитым малайзийским самолетом, ситуация на Донбассе – все это очень активно используется, чтобы усилить негативное впечатление о России. Так что это очень сложный процесс, и он, конечно, длительный. Тем не менее, постсоветская Россия начинает заявлять о себе, и реалии нашей жизни, с которыми сталкиваются туристы, очень ярко демонстрируют это", – считает Юрий Почта.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/