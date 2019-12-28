Жители Геленджика отстояли дорогу, ведущую в СНТ «Сосновое»

/Транспорт/

Она не будет разрушена. Активисты из Геленджика добились сохранения дороги в СНТ «Сосновое».

Напомним, представители минприроды Краснодарского края требовали от местных жителей демонтировать единственную дорогу, ведущую в сады. Благодаря огласке этой ситуации и общественному резонансу, в дело вмешался депутат Государственной Думы Владимир Синяговский.

Он направил обращения в профильные краевые ведомства и администрацию Геленджика. В конечном итоге городские и региональные власти сообщили, что дорожное покрытие возможно сохранить при условии включения дороги в генеральный план и согласование его с Рослесхозом.

Глава Геленджика Алексей Богодистов уже проинформирован о необходимости провести процедуру включения. Следующим шагом, приближающим официальное признание автодороги, станет создание проекта о внесении изменений. Далее проект должен быть размещен в интернете, после чего состоятся общественные слушания и согласование с федеральными структурами.

Источник: https://kub-inform.ru/news/2019-12-27-zhiteli-gelendzhika-otstoyali-dorogu-vedushchuyu-v-snt-sosnovoe/