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Жители Геленджика отстояли дорогу, ведущую в СНТ «Сосновое»

Она не будет разрушена. Активисты из Геленджика добились сохранения дороги в СНТ «Сосновое». 

Напомним, представители минприроды Краснодарского края требовали от местных жителей демонтировать единственную дорогу, ведущую в сады. Благодаря огласке этой ситуации и общественному резонансу, в дело вмешался депутат Государственной Думы Владимир Синяговский.

Он направил обращения в профильные краевые ведомства и администрацию Геленджика. В конечном итоге городские и региональные власти сообщили, что дорожное покрытие возможно сохранить при условии включения дороги в генеральный план и согласование его с Рослесхозом.

Глава Геленджика Алексей Богодистов уже проинформирован о необходимости провести процедуру включения. Следующим шагом, приближающим официальное признание автодороги, станет создание проекта о внесении изменений. Далее проект должен быть размещен в интернете, после чего состоятся общественные слушания и согласование с федеральными структурами.

Источник: https://kub-inform.ru/news/2019-12-27-zhiteli-gelendzhika-otstoyali-dorogu-vedushchuyu-v-snt-sosnovoe/

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Категория: Новости / Транспорт

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