«Водитель, помни!»: Байкал-Сервис принял участие в социальной акции

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ТК «Байкал-Сервис» присоединилась к кампании «Грузоперевозчики за безопасную дорогу», инициатором которой выступил оператор платных дорог «ОССП».

Проект призван обратить внимание водителей на необходимость соблюдения правил безопасного вождения. В 2019 год на дорогах, обслуживаемых «ОССП», почти половина всех ДТП (46%) произошла с участием грузовиков, их основными причинами стали несоблюдение водителями режима труда и отдыха, неисправность транспортного средства, а также невнимательность автомобилистов. Общероссийская статистика при этом говорит о том, что причинами более 70% ДТП с участием грузового транспорта становятся водители грузовиков, принадлежащих физлицам.

«Безопасность на дороге – это зона ответственности как грузоперевозчика, так и персонально водителя, — отмечает директор по экспедированию и доставке ООО «Байкал-Сервис ТК» Иван Ермалицкий. — Наша компания уделяет повышенное внимание этому вопросу. Перед тем, как выпустить грузовик в рейс, обязательно проводится предрейсовый контроль транспортного средства и медицинский осмотр водителя. Каждый автомобиль оснащен тахографом для контроля режима труда и отдыха водителя».

Чтобы напомнить водителям о важности и необходимости соблюдения правил безопасности на скоростной дороге, совместно с партнерами «ОССП» создала специальные плакаты, которые можно найти во всех офисах обслуживания и зданиях компании на трассах. Они призывают обращать внимание на сообщения на электронных табло, отдыхать на специальных площадках, соблюдать скоростной режим.

Исаев Артем

Источник: предложи новость