РЖД сокращают поезда из-за снижения спроса

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Отмены пассажирских поездов по России связаны с сезонным снижением пассажиропотока, на которое наложилась ситуация с распространением коронавируса, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков.

РЖД отменяют часть поездов внутри России. Речь идет о поездах, у которых есть альтернатива на данном маршруте. В частности, не будут курсировать некоторые поезда по маршруту Москва – Санкт-Петербург, а также следовавших в Белгород, Нижний Новгород, Смоленск, Тамбов, Казань. Пассажиры смогут поменять билет или вернуть деньги за уже приобретенные билеты в полном объеме, сообщается на сайте перевозчика.

"Снижение пассажиропотока имеет сезонный характер. Конец марта - начало апреля – это годовой минимум пассажиропотока, на это наложилась ситуация с распространением коронавируса, карантинами. Хотя передвижения по стране не отменены, гораздо меньше людей старается куда-то ехать, во многих организациях отменены командировки, люди больше сидят дома", – рассказал Кирилл Янков.

Сокращать количество поездов до минимума не стоит, отметил председатель Союза пассажиров России.

"В тех поездах, которые ездят, не должны быть заняты все места. Как только будут заняты все места, вероятность заразиться вирусом, который передается воздушно-капельным путем, высокая. А когда в вагоне на 54 места едет 15-20 пассажиров, вероятность заражения снижается", – считает Кирилл Янков.

Эксперт отметил, что сокращение поездов ударит по выручке РЖД, но в меньше степени, чем, например, по выручке авиакомпаний.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/