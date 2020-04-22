Вирус грузоперевозкам не помеха

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РЖД наращивают погрузку социально значимых товаров.

Перевозка социально значимых грузов по России продолжает расти, – констатируют в РЖД. Если за первые 12 дней апреля погрузка на сети таких продуктов, как зерно, соль, сахар, овощи, рыба и т.д. составила 52,7% относительно аналогичного периода 2019 года, то к 19 апреля показатель вырос почти до 60% или примерно до 2 млн тонн.

В частности, за первые две недели месяца со станций Кубани в 20 регионов РФ было отправлено 36,1 тыс. тонн сахара, 12,2 тыс. тонн крупы и муки, более 15 тыс. тонн подсолнечного масла. Свердловская железная дорога за тот же период перевезла свыше 1,1 тыс. тонн медикаментов и моющих средств, спрос на которые в условиях объявленной пандемии коронавируса значительно увеличился.

Заметный рост перевозок продуктов первой необходимости начался еще в марте. По итогам месяца в РЖД зафиксировали погрузку сахара на 85,6% больше, чем в прошлом году – 245 тыс. тонн, овощей – на 42,3% (17,4 тыс. тонн), зерна – на 17,6% (2,25 млн тонн) и т.д. Согласно данным железнодорожного перевозчика, таким образом, за март 2020 года было перевезено на 13,3% больше социально значимых грузов, чем за тот же период 2019-го.

Тогда в компании отметили, что только московский регион ежедневно снабжается 10 тыс. тонн продовольствия. А Ростовская область в марте обеспечила Дальний Восток 270 тоннами подсолнечного масла. Также федеральный округ получил 1,5 тыс. тонн овощных консервов, 100 тонн макаронных изделий и более чем 1 тыс. тонн муки из Ставропольского края. В свою очередь дальневосточные предприятия увеличили отгрузку рыбной продукции – одних только консервов в 15 раз.

Совершенно очевидно, что проблем со снабжением всем необходимым у субъектов федерации нет. В том числе благодаря усилиям РЖД, которые в период пандемии основной упор делают на логистике грузоперевозок и при необходимости перебрасывают локомотивы на более востребованные направления. Чтобы действовать быстро и четко, копания создала штаб для оперативной поддержки грузоотправителей. Для них действует в круглосуточном режиме «горячая линия», доступен ряд онлайн сервисов, в том числе «личный кабинет» на сайте перевозчика, через который можно заказать, оформить и оплатить доставку дистанционно. Постоянно совершенствуется электронная торговая площадка «Грузовые перевозки», которая тоже доступна круглосуточно.

Проблемы испытывают непосредственно сами компании, особенно малые и средние предприятия, что опять же связано со сложно эпидемиологической обстановкой. Чтобы помочь им, РЖД приняли несколько важных решений, которые должны снизить экономические риски. В частности, перевозчик установил целый ряд скидок, уменьшил тарифы, ввел отсрочки. В первую очередь это касается поставщиков социально значимых грузов. Все больше крупных компаний заключают соглашения с РЖД для оперативного вывоза продукции с их предприятий, расположенных в разных регионах.

Для поддержки малых и средних предприятий железнодорожники заключили соглашение с «Корпорацией МСП», в рамках которого помогают производителям с поиском рынков сбыта. РЖД также внедрили несколько программ, в том числе по доставке скоропортящихся товаров составами, способными развивать скорость пассажирских поездов. На Свердловской железной дороге с апреля запустили услугу «Ночной экспресс» для перевозки небольших партий товаров на короткие расстояния. Кроме того, в рамках проекта «Грузовой экспресс» РЖД перевозят морепродукты в составе ускоренных рефрижераторных поездов по специализированному расписанию.

Эксперты отмечают, что меры, которые предпринимаются руководством государства и в исполнении поручений президента и правительства РФ – в частности, РЖД, позволяют регионам не ощущать дефицита продовольствия. В самой железнодорожной компании подчеркивают, что держат ситуацию под контролем и обещают и дальше обеспечивать бесперебойную и оперативную доставку жизненно важных грузов.

Источник: Московский Комсомолец