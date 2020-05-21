За 4 месяца было отремонтировано 47 объектов пассажирской инфраструктуры

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В январе-апреле на Северо-Кавказской магистрали произведен ремонт 47 объектов пассажирской инфраструктуры.

Так, завершен текущий ремонт вокзальных комплексов и санитарных комнат на станциях Бештау, Белый уголь, Таганрог, Матвеев Курган.

Для людей с нарушением зрения оборудованы тактильной плиткой пассажирские платформы на станциях Коноково, Гирей, Кубанская.

Кроме того, в рамках реализации инвестиционной программы ОАО "РЖД" продолжались проектно-изыскательские работы по реконструкции платформ на участке Ростов – Лихая, строительству платформ на станциях Северская, Юровский, устройству вспомогательных технологических площадок на станциях Замчалово и Каменоломни для сервисного обслуживания подвижного состава, а также по проектированию вокзала на станции Минутка.

Источник: ОАО "РЖД"