После отмены режима самоизоляции москвичи в полтора раза активнее стали покупать авиабилеты. Краснодар, Сочи, Анапа в топе городов
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру проанализировал, как изменилось поведение путешественников из Москвы в июне, после отмены режима самоизоляции.
Если посмотреть динамику по бронированиям авиабилетов, то заметна активность жителей столицы, начиная с 8 июня.
Если сравнить два вторника: обычный вторник, 2 июня, и вторник, 9 июня, когда стало известно о том, что самоизоляция отменяется, то динамика бронирований выросла на 64%.
А вот топ 10 российских городов, куда москвичи купили авиабилеты после отмены режима самоизоляции:
1. Симферополь
2. Анапа
3. Сочи
4. Минеральные Воды
5. Махачкала
6. Санкт-Петербург
7. Уфа
8. Калининград
9. Геленджик
10. Краснодар.
По всем направлениям из топ 10 фиксируем снижение среднего чека на авиабилет в обе стороны по сравнению этим же периодом прошлого года.
Источник: Туту.ру