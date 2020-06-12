После отмены режима самоизоляции москвичи в полтора раза активнее стали покупать авиабилеты. Краснодар, Сочи, Анапа в топе городов

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Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру проанализировал, как изменилось поведение путешественников из Москвы в июне, после отмены режима самоизоляции.

Если посмотреть динамику по бронированиям авиабилетов, то заметна активность жителей столицы, начиная с 8 июня.

Если сравнить два вторника: обычный вторник, 2 июня, и вторник, 9 июня, когда стало известно о том, что самоизоляция отменяется, то динамика бронирований выросла на 64%.

А вот топ 10 российских городов, куда москвичи купили авиабилеты после отмены режима самоизоляции:

1. Симферополь

2. Анапа

3. Сочи

4. Минеральные Воды

5. Махачкала

6. Санкт-Петербург

7. Уфа

8. Калининград

9. Геленджик

10. Краснодар.

По всем направлениям из топ 10 фиксируем снижение среднего чека на авиабилет в обе стороны по сравнению этим же периодом прошлого года.

Источник: Туту.ру