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Началось обнуление стройкомплекса РЖД

Как рассказали источники, началось обнуление стройкомплекса РЖД, он полностью переходит семье Аркадия Ротенберга.

Она уже контролирует крупнейшего подрядчика – ГК «1520»- а теперь ей перешел и второй по объемам подрядчик - "Р-индустрия". Ранее им владел Владимир Васильев, которого активно поддерживали Ковальчуки.  «Васильев продал "Р-индустрию" Ротенбергам, - рассказал собеседник, -  Сейчас она принадлежит двум номиналам, но уже управляется Ротенбергами». По словам источника, Васильев и Ковальчуки внакладе не остались. Взамен Аркадий Ротенберг организовал компании «Русь» (принадлежит Васильеву) очень хорошие подряды на крупные суммы  от других госзаказчиков, в том числе по линии «оборнки».  На следующей неделе в компанию по инициативе Ротенбергов должен вернуться ее бывший гендиректор Лашков.
         К этому можно добавить, что сейчас рассматривается вопрос о входе «Р-Индсустрии» в новое АО "Дороги и мосты", которое выделяют из АО "Мостотрест", или вхождение компании в «Нацпроектстрой». Структуру Ротенбергов и ВЭБ.РФ
С учетом того, что в начале 2020 года «СпецСитиСтрой тоже вошел в сферу влияния Ротенбергов и их вечного помощника по РЖД Алексея Крапивина, то из самостоятельных игроков и старожил остался только ООО "Эпоха Возрождения", подконтрольная вице-президенту РЖД Олегу Тони.

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Категория: Новости / Транспорт

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