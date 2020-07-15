Таксистов назвали двигателями беспилотных технологий в России

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Не всегда корректное поведение таксистов на дорогах провоцирует недоверие к ним и повышает доверие к беспилотным машинам в России, заявил пресс-секретарь НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев в интервью радио Sputnik.

Россияне стали больше доверять беспилотным технологиям, и большинство граждан даже готовы посадить своего ребенка в такси без водителя. По данным результата социологического исследования НТИ "Автонет", 51% опрошенных родителей готовы отправить своих детей в поездку на беспилотном такси, когда те официально выйдут на улицы.

Рост доверия россиян к беспилотникам начался совсем недавно, рассказал в интервью радио Sputnik пресс-секретарь НТИ (Национальная технологическая инициатива) "Автонет" Ярослав Федосеев. По его мнению, причина этого в недоверии к водителям-людям.

"Мы неоднократно встречали случаи, когда водители такси вели себя некорректно по отношению к пассажирам. Доверие к таким перевозчикам падает. В сравнении с текущей ситуацией агрегаторов такси, доверие к беспилотным автомобилям значительно улучшилось. Если этот тренд сохранится, то в ближайшие несколько лет индекс доверия к беспилотным транспортным средствам со стороны российских семей будет еще выше", - рассказал Федосеев.

Неприемлемыми поездки на беспилотных такси считают только 25% опрошенных НТИ "Автонет" россиян. Они считают, что беспилотники станут надежнее классических такси только через много лет тестирования.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/