Центр продажи услуг на СКЖД привлек более 200 новых клиентов с начала текущего года

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Центр продажи услуг ОАО «РЖД» на Северо-Кавказской железной дороге в первом полугодии привлек 210 новых клиентов. Благодаря его работе со станций СКЖД дополнительно отправлено около 1 млн тонн грузов.

Кроме того, обработано 2,2 тыс. обращений. Большинство из них связаны с предоставлением подвижного состава и услуг по погрузке и выгрузке на терминально-складской инфраструктуре СКЖД. Также востребованы консультационные услуги, в том числе по организации электронного документооборота.

Среди наиболее значимых проектов, реализованных с участием Центра продажи услуг, – организация перевозок зерновых грузов со станций Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев в направлении портов Азово- Черноморского бассейна и в Азербайджан.

Параллельно Центром продажи услуг проводится работа по информированию предприятий малого и среднего бизнеса о действующих сервисах и тарифных преференциях.

Центр продажи услуг ОАО «РЖД» на полигоне Северо-Кавказской магистрали был открыт в апреле 2016 года. Обращения сюда поступают через единый федеральный номер 8-800-755-0000, службу клиентской поддержки по вопросам грузовых перевозок, а также при непосредственном посещении.

Сегодня на СКЖД действует три центра продажи услуг: в Ростове-на-Дону тел. (863) 259-45-48, 259-45-62), в Краснодаре (861) 214-80-46) и в Минеральных Водах (87922) 47-6-14, 48-3-05).

Источник: https://skzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=4159