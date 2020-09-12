Определены механизмы урегулирования рынка такси

/Транспорт/

В четверг, 10 сентября, Российский союз промышленников и предпринимателей провел круглый стол «Рынок такси в цифровой экономике».

В обсуждении проблем и перспектив развития отрасли приняли участие спикеры от Государственной Думы, Министерства цифрового развития, Министерства Внутренних дел, агрегаторы такси и другие эксперты.

Благодаря цифровым технологиям, за последние 10 лет российский рынок такси проделал огромный путь. Вместо прежних дорогостоящих привокзальных бомбил на старых «Жигулях» гражданам стали доступны мобильные приложения с возможностью оперативного вызова современных автомобилей за приемлемые деньги.

Как сообщил президент РСПП Александр Шохин, законодательная база, регулирующая отрасль, не поспевает за стремительными изменениями рынка: «Нынешний закон о такси датируется 2011 годом с поправками от 2014 года. Его положения, безусловно, устарели». Сегодня встал логичный вопрос о принятии новых законов, которые позволят должным образом поддерживать вопросы безопасности такси, обеспечивать дальнейшую цифровизацию отрасли, а также смогут наладить взаимодействие между участниками рынка и властями.

«Действительно, России нужен федеральный закон о перевозке пассажиров в легковом такси», — подтвердил Евгений Москвичев, Председатель Комитета Государственной Думы РФ по транспорту и строительству. На сегодняшний день, по словам Москвичева, найдены ответы на ключевые вопросы по регулированию отрасли в новом законопроекте: «На сегодняшний день мы нашли понимание по самозанятым, нашли понимание по службе заказа такси, по режиму труда и отдыха, по безопасности перевозок».

Новые инструменты регулирования рынка

По итогам двухчасового обсуждения участниками круглого стола было предложено несколько решений по регуляции отрасли. РССП предложил создать на базе союза координационный штаб по внесению законодательных изменений в такси: «Создание штаба позволит разработать компромиссное решение по регулированию рынка с участием всех заинтересованных сторон, в том числе коллег из профильного комитета Государственной думы РФ [по транспорту и строительству], РСПП, "Деловой России", иных деловых объединений, Минэкономразвития, Минтранса».

Ключевыми игроками рынка также было предложено создать на площадке РСПП рабочую группу для саморегулирования отрасли. Как сообщил директор по работе с госорганами «Яндекс.Такси» Антон Петраков, это позволит участникам рынка делиться опытом и разрабатывать новые решения: «В рамках группы мы могли бы формировать и продвигать совместные позиции не только по вопросам безопасности перевозок, но и по другим вопросам. В частности, по вопросам регулирования и вопросам того, как рынок такси может влиять на транспортную инфраструктуру городов».

Безопасность превыше всего

Ключевым показателем в области пассажирских перевозок всегда был и будет вопрос безопасности. Выступившие на круглом столе представители МВД, Национального автомобильного союза и экспертного центра «Движение без опасности» пришли к пониманию, что на сегодняшний день абсолютные цифры аварийности и смертности в ДТП с участием такси не высокие. Важно понимать, что предоставленная Госавтоинспекцией статистика опирается исключительно на цифры по ДТП с погибшими или пострадавшими, что необъективно. По мнению Вадима Мельникова из экспертного центра «Движение без опасности», более полную статистику показывает учет данных, собранных страховыми компаниями. С учетом пробега автомобилей такси, которые зачастую выше пробега обычных авто, можно прийти к выводу, что уровень аварийности в отрасли продолжает снижаться.

Агрегаторов — в правовое русло

Первый заместитель председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Лысаков отметил важность закрепления прав цифровых агрегаторов такси на законодательном уровне: «Законодательно до сих пор не существует такого субъекта как агрегатор. Я уже давно говорю: нет субъекта – нет обязанностей. Наши граждане много лет просят нас четко отрегулировать отношения в сфере такси, давайте их послушаем - агрегаторов нужно выводить в правовое русло. Но на законопроект Евгения Сергеевича не стоит тратить время, я предлагаю его отклонить. Я, как автор первоначального текста, хочу сказать, что законопроект был порублен как капуста. Текущая версия душит бизнес и не учитывает интересы пассажиров. Не может в качестве закона быть выдан документ, целью которого является ограничение доступа на рынок услуг и для такси, и для агрегаторов. У нас есть очень хороший жизнеспособный проект Совета Федерации, с ним надо работать.»

Одним из пунктов резолюции по заседанию стало решение выработать сбалансированные подходы к ответственности агрегаторов такси и обеспечению соблюдения требований безопасности организации перевозок. Пункт направлен на снижение аварийности.

Итоги круглого стола

На этапе озвучивания резолюции круглого стола также было предложено выработать единый механизм обеспечения допуска на рынок такси самозанятых. Это позволит навести порядок для самозанятых в процессе получения разрешений и лицензий, аренде автомобилей, а также наладить механизмы контроля и распределения ответственности.

Спикеры выразили желания адаптировать лучшие мировые практики прогрессивного регулирования рынка такси для дальнейшего поддержания развития отрасли. При этом участникам рынка важно обеспечить все условия развития конкуренции и применения добросовестных конкурентных практик.

Законопроект о такси был принят в первом чтении в декабре 2018 года, но применение его выход в правовое поле затянулся. Возникли серьезные дискуссии вокруг регулирования деятельности агрегаторов такси. Не решенным оставался и вопрос необходимости установки тахографов и таксометров в автомобили. Именно это привело к критике со стороны Главного правового управления Администрации президента РФ, там предположили, что это приведет к значительным дополнительным расходам.

Последнее заседание комитета по транспорту с рассмотрением закона также не привело к решению вопроса о работе в такси самозанятых граждан.

В конце июля Сергей Неверов, руководитель «Единой России» сообщил журналистам, что в осеннюю сессию будет внесен либо отдельный законопроект, либо блока поправок к существующей инициативе по регулированию такси.

Источник: https://www.mk.ru/