Владимир Синяговский: Более 50% федеральных дорог не справляется на Кубани...

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В курортный сезон самыми загруженными стали участки дорог в направлении Новороссийска и Сочи: трехполосные участки автодороги М-4 «Дон» от города Горячий Ключ до поселка Джубга, автодорога федерального значения А-147 Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия от поселка Джубга до Туапсе, а также в границах Лазаревского района Сочи.

Уже существующие двух и трехполосные автомобильные дороги проектировались из расчета интенсивности движения от двух до шести тысяч единиц в сутки. Фактически на основных направлениях, ведущих на Черноморское побережье, интенсивность движения достигает 40-50 тысяч автомобилей в сутки. Федеральные дороги I категории составляют 17%.

«Ряд перспективных автодорожных проектов по реконструкции и строительству трасс Черноморского побережья Краснодарского края Автодор объединил в единую концепцию «Южного кластера». Стоимость проекта может составлять порядка 6 трлн рублей. Это позволит снизить нагрузку на дороги, создать более комфортные условия передвижения по краю», - прокомментировал член комитета по транспорту и строительству Госдумы Синяговский Владимир.