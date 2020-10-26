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Владимир Синяговский: Сегодня автотранспортный комплекс является важнейшим звеном экономической жизни Краснодарского края...

В день профессионального праздника у депутата Государственной Думы Владимира Синяговского прошла встреча с работниками автотранспортных предприятий.. Разговор начался со слов поздравления.

"Уважаемые работники и ветераны автотранспортного комплекса и автомобилисты! Примите самые добрые поздравления с профессиональным праздником!

Краснодарский край пронизан сетью транспортных артерий и является транзитным для большого количества транспорта.

Сегодня автотранспортный комплекс является важнейшим звеном экономической жизни Краснодарского края, и развитие экономики региона невозможно представить без надежной работы автотранспорта, который ежегодно на Кубани перевозит миллионы тонн грузов и сотни тысяч пассажиров.

Администрация региона делает всё возможное для увеличения финансирования строительства, реконструкции и ремонта дорог федерального, регионального и муниципального значения.

Особую признательность выражаю ветеранам транспортной отрасли. Ваша верность профессиональному долгу и высокое мастерство служат достойным примером для молодого поколения автомобилистов.

Желаю вам здоровья, радости, удачи и удовольствия от работы. Счастья, благополучия вам и вашим близким."

 




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Категория: Новости / Транспорт

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