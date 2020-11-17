Пассажиры могут совершать индивидуальные поездки в вагонах СВ со скидками

/Транспорт/

Федеральная пассажирская компания продлевает действие специальных скидок на индивидуальные поездки в вагонах СВ до конца апреля.

Размер скидки при выкупе двух мест в СВ одним пассажиром будет варьироваться в зависимости от даты совершения поездки.

Так, при отправлении в новогодний период, с 25 декабря по 10 января, к тарифам на проезд будет применяться скидка 10%, а для поездок с 11 января по 28 апреля – 30%.

Получить подробную информацию об условиях проведения акции можно на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тарифы и акции". Скидка не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками.

Напомним, в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов до 4 раз в сутки с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования (не менее 2 раз в сутки).

Федеральная пассажирская компания рекомендует пассажирам соблюдать масочный режим в поездах. Средства индивидуальной защиты можно приобрести у проводника. Берегите себя и окружающих!

Источник: пресс-служба СКЖД