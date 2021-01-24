Профилактические мероприятия по контролю за пассажирскими перевозками

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Сотрудники Госавтоинспекции города Сочи проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений Правил дорожного движения водителями автобусов.

В рамках которых полицейские осуществляют скрытый контроль за автобусами, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров. Должностные лица ГИБДД, двигаясь за перевозчиком на гражданском автомобиле, фиксируют все его нарушения. Проехав весь маршрут, до конечной остановки, инспекторы составляют административные материалы за выявленные правонарушения.

Кроме того, отделом ГИБДД проводятся совещания с должностными лицами, ответственными за безопасность дорожного движения в автопредприятиях. Должностным лицам доводится состояние аварийности с данной категорией участников дорожного движения

Заместитель начальника ОГИБДД УВД по городу Сочи подполковник полиции Эдуард Геннадьевич Санников: «Отделом ГИБДД запланировано проведение рейдовых мероприятий совместно с Ространснадзором. Особое внимание будет уделено соблюдению режима труда и отдыха водителями автобусов, техническому состоянию транспортных средств, а также наличию необходимой документации. При выявлении нарушений, ответственность за которые несет юридическое лицо, в отношении организации составляется административный материал, а также выдается представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения. В случае выявления повторного нарушения, Госавтоинспекция рассматривает вопрос о прекращении лицензии на право осуществлять пассажирские перевозки».

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи