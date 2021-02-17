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Железнодорожники провели акцию "Внимание, переезд!" в Усть-Лабинском районе Краснодарского края

Акция, направленная на привлечение внимания водителей к необходимости соблюдения правил дорожного движения, прошла на железнодорожном переезде в Усть-Лабинске. Выбор данного переезда, расположенного на перегоне Усть-Лабинская – Двубратский был не случаен.

27 ноября 2020 года водитель легкового автомобиля LADA Priora выехал перед приближающимся грузовым поездом при исправно действующей автоматической сигнализации. В результате водитель и все пассажиры погибли.

В мероприятии приняли участие представители СКЖД и ГИБДД. В ходе рейда работники Краснодарской дистанции пути раздали автомобилистам около 100 памяток с пожеланиями безопасного пути, а инспекторы ГИБДД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения на железнодорожных переездах. Кроме того, участники рейда проверили техническое состояние переезда и проезжей части на подходах к нему.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий на полигоне Северо-Кавказской железной дороги проводится системная работа по модернизации железнодорожных переездов и оборудованию их современными предупредительными и заградительными устройствами, средствами наблюдения.

Так, 27 переездов, расположенных на территории Краснодарского края, оборудованы камерами фото- и видеофиксации. В прошлом году ими зафиксировано около 2 тыс. нарушений, связанных с проездом на запрещающий сигнал светофора.

В то же время одних только усилий железнодорожников по предупреждению несанкционированного выезда автотранспорта на пути недостаточно. Руководство Северо-Кавказской магистрали призывает водителей проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

Источник: пресс-служба СКЖД

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Категория: Новости / Транспорт

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