Железнодорожники провели акцию "Внимание, переезд!" в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Акция, направленная на привлечение внимания водителей к необходимости соблюдения правил дорожного движения, прошла на железнодорожном переезде в Усть-Лабинске. Выбор данного переезда, расположенного на перегоне Усть-Лабинская – Двубратский был не случаен.
27 ноября 2020 года водитель легкового автомобиля LADA Priora выехал перед приближающимся грузовым поездом при исправно действующей автоматической сигнализации. В результате водитель и все пассажиры погибли.
В мероприятии приняли участие представители СКЖД и ГИБДД. В ходе рейда работники Краснодарской дистанции пути раздали автомобилистам около 100 памяток с пожеланиями безопасного пути, а инспекторы ГИБДД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения на железнодорожных переездах. Кроме того, участники рейда проверили техническое состояние переезда и проезжей части на подходах к нему.
Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий на полигоне Северо-Кавказской железной дороги проводится системная работа по модернизации железнодорожных переездов и оборудованию их современными предупредительными и заградительными устройствами, средствами наблюдения.
Так, 27 переездов, расположенных на территории Краснодарского края, оборудованы камерами фото- и видеофиксации. В прошлом году ими зафиксировано около 2 тыс. нарушений, связанных с проездом на запрещающий сигнал светофора.
В то же время одних только усилий железнодорожников по предупреждению несанкционированного выезда автотранспорта на пути недостаточно. Руководство Северо-Кавказской магистрали призывает водителей проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.
Источник: пресс-служба СКЖД