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Водителей Новороссийска призвали соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов

Работники СКЖД совместно с представителями ГИБДД и городской администрации Новороссийска провели рейд безопасности на регулируемом железнодорожном переезде в пос. Гайдук (улица Школьная).

 

Участники профилактической акции напомнили, что данный переезд требует от водителей особого внимания в связи с высокой интенсивностью движения. Некоторые водители, грубо нарушая правила, выезжают на встречную полосу или пытаются проехать на запрещающий сигнал светофора.

Железнодорожники раздали автомобилистам памятки, призывающие соблюдать правила дорожного движения, проинформировали о том, что тормозной путь состава даже при небольшой скорости может достигать 1000 метров, а также проверили техническое состояние переезда и проезжей части на подходах к нему.

Северо-Кавказская железная дорога призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

В Краснодарском регионе Северо-Кавказской железной дороги эксплуатируется 186 переездов, 25 из них обслуживаются Новороссийской дистанцией пути. Для предупреждения ДТП проводится системная работа по их модернизации. В то же время одних только усилий железнодорожников по предупреждению несанкционированного выезда автотранспорта на пути недостаточно.

Источник: пресс-служба СКЖД

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Категория: Новости / Транспорт

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