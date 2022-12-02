Депутат Госдумы Иван Демченко: Помощь добровольцев - важная составляющая в решении проблем пассажиров транспорта...

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В связи с погодными условиями паромные перевозки временно приостановлены. На перехватывающей парковке в поселке Ильич находятся 265 машин, из них 125 большегрузов. Это фуры с продуктами питания и товарами первой необходимости.

Депутат Госдумы Иван Демченко в ходе региональной недели находится на связи с оперативным штабом Темрюкского района.

Муниципалитетом организовано дежурство волонтеров, есть пункт обогрева.

? Пассажиропоток этого направления всегда был интенсивным. Сейчас в связи с затруднениями с переправой люди вынуждены ожидать своей очереди. В таких обстоятельствах необходима помощь волонтеров. Благодарю всех, кто бескорыстно поддерживает пассажиров и оказывает помощь, - прокомментировал Иван Иванович.

По сообщениям штаба, при необходимости принять транспорт готовы площадки возле станицы Старотитаровской и в порту Кавказ, сейчас транспорт на них отсутствует. С улучшением погодных условий паромы возобновят работу.