Восточная плодожорка обнаружена в айве на корабле из Грузии

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В морском порту «Ейск», в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля продуктов питания экипажа судна «Баде» из Грузии, Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея были выявлены живые личинки карантинного объекта.

По результатам экспертизы, проведенной специалистами подведомственног о Россельхознадзор у ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория», было установлено, что айва, предназначенная для питания экипажа, заражена опасным карантинным вредителем – восточной плодожоркой (Grapholita molestaBusck.).

Зараженная продукция была изолирована и опечатана, капитану судна выданы предписания на запрет использования опасной продукции до выхода судна из территориальных вод России.

Восточная плодожорка — это один из самых опасных вредителей плодовых деревьев. Гусеницы первого поколения развиваются в молодых побегах, прогрызая в них ходы до 15 см длиной. Поврежденные ветви увядают, растрескиваются и постепенно засыхают. По мере созревания плодов гусеницы переходят на питание сочной мякотью фруктов. Одним плодом могут питаться одновременно несколько гусениц. Любимое лакомство восточных плодожорок — это персик, груша и айва.

С удовольствием гусеницы поедают также и вишню, сливу, черешню, абрикос, яблоко, миндаль, мушмулу. В месте внедрения в плод гусениц выделяется камедь, а под кожицей побегов хорошо заметны проделанные ходы. По этим следам можно определить присутствие вредителей на плодовом дереве.

Завязавшиеся плоды, изъеденные гусеницами, загнивают и, не успевая созреть, опадают с дерева. Созревшие плоды, поеденные вредителями, теряют товарный вид и, как правило, отбраковываются при сортировке на реализацию. В период массового размножения восточная плодожорка способна повредить до 100% урожая персика и 70% айвы и груш.

Источник: Россельхознадзор