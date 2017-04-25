363 тысячи зерна и продуктов его переработки отправлено в 10 стран мира через пункты пропуска Краснодарского края

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За прошедшую неделю (18 по 24 апреля текущего года) через морские порты «Новороссийск», «Ейск», «Темрюк», «Кавказ» и «Тамань» отгружено на экспорт 15 судов с зерном и продуктами его переработки. Выдано 33 фитосанитарных сертификата на зерно и продукты его переработки объемом свыше 363 тыс. тонн, в том числе 22 фитосанитарных сертификата на пшеницу – более 277 тыс. тонн.

Данная продукция была направлена в ­ 10 стран мира: ОАЭ, Турцию, Саудовскую Аравию, Никарагуа, Буркина Фасо, Камерун, Гану, Египет, Италию и Грецию.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на данный подкарантинный груз оформлены и выданы фитосанитарные сертификаты, которые свидетельствуют, что сертифицированная продукция соответствует специфичным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

На текущий день в морских портах «Новороссийск», «Ейск», «Темрюк», «Туапсе» и «Кавказ» продолжает грузиться подкарантинная продукция с ячменем, отрубями пшеничными, шротом подсолнечным, семенами подсолнечника, мучкой рисовой и пшеницей, общим объемом более 533 тыс. тонн. Данная продукция планируется к отправке в Судан, Нигерию, Сенегал, Гану, Йемен, Тунис, Израиль, Катар, ОАЭ, Танзанию, Египет и Турцию.

В каждой стране при закупках зерна существуют свои специфические требования в части фитосанитарного направления. К примеру, Египет, Иран Израиль не допускает наличие в зерновых семян Ambrosia spp., которая ограничено распространена на территории Российской Федерации, в том числе на территории Краснодарского края.

В связи с вышеизложенным, призываем участников ВЭД до погрузки в транспортное средство формировать экспортную партию с учетом фитосанитарных требований страны-импортера.