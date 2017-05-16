Через порты черноморского побережья за неделю экспортировано более 295 тонн зерна

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Более 295 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки экспортировано через пункты пропуска Краснодарского края за прошедшую неделю.

За прошедшую неделю с 10.05.2017 по 15.05.2017 через морские порты «Новороссийск», «Ейск», «Темрюк», «Кавказ» и «Тамань» отгружено на экспорт 16 судов с зерном и продуктами его переработки. Выдано 44 фитосанитарных сертификата на зерно и продукты его переработки объемом свыше 411 тыс. тонн, в том числе 29 фитосанитарных сертификатов на пшеницу – более 295 тыс. тонн.

Данная продукция была направлена в ­ 10 стран мира: ОАЭ, Руанду, Танзания, Бурунду, Малави, Турцию, Ливан, Саудовскую Аравию, Египет и Грецию.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на данный подкарантинный груз оформлены и выданы фитосанитарные сертификаты, которые свидетельствуют, что сертифицированная продукция соответствует специфичным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

На текущий день в морских портах «Новороссийск», «Ейск», «Тамань», «Темрюк», «Туапсе» и «Кавказ» продолжает грузиться подкарантинная продукция с горохом, рисом сырцом, кукурузой, и пшеницей, общим объемом более 359 тыс. тонн. Данная продукция планируется к отправке в Судан, Ливан, Египет, Оман, Сенегал, Гану, Камерун, Бангладеш, Катар, ОАЭ, Танзанию, Грецию, Италию и Турцию.

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея