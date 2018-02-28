В Новороссийске подвели итоги операции «Пешеходный переход»

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В целях снижения аварийности и предупреждения ДТП вследствие непредставления водителями транспортных средств преимущества в движении пешеходам, а также нарушений ПДД самими пешеходами, в период с 22 по 27 февраля 2018 года в Новороссийске проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход!».

Всего за время операции автоинспекторами выявлено 664 нарушения Правил дорожного движения, из них, по статье 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам» - 155 нарушений.

С начала года в Новороссийске зарегистрировано 18 ДТП с участием пешеходов, из них 11 дорожно-транспортных происшествий произошло по вине водителей, не пропустивших пешехода, 7 ДТП – по вине пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения.

Уважаемые пешеходы, при пересечении проезжей части по нерегулируемому переходу снимите капюшоны и другие предметы, ограничивающие обзор, убавьте звук в наушниках, прогнозируйте ситуацию на дороге, убедитесь, что все автомобили остановились и пропускают вас. При движении в темное время суток используйте световозвращающие элементы, которые обеспечивают «видимость» пешехода на расстоянии 350 метров.

Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим, включайте ближний свет фар. Помните главное правило на дороге — водитель должен быть предсказуем и заметен на дороге. Обращайте внимание на пешеходов. Будьте взаимовежливы со всеми участниками дорожного движения. Пристегивайтесь ремнями безопасности, позаботьтесь о безопасности ваших пассажиров, в особенности детей.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску