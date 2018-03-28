В Новороссийске Госавтоинспекторы читают малышам о Правилах дорожного движения

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Дорожные полицейские встретились с воспитанниками детского сада "Малинка" и рассказали малышам, как нужно вести себя на улице и дороге, что важно быть пристегнутым в салоне автомобиля, и для чего необходимо детское кресло. Автоинспекторы показали дошколятам дорожные знаки, которые дети встречают на улице и объяснили их значение, рассказали об истории появления светофора. В игре «красный, желтый, зеленый» полицейские рассказали, как следует переходить дорогу и как должен себя вести пешеход на пешеходном переходе.

На протяжении встречи дети с большим вниманием слушали инспекторов ГИБДД и задавали вопросы. Тишина наступила в тот момент, когда полицейские показали ребятам газету «Добрая дорога детства» и начали с выражением читать интересные истории об их сверстниках, которые не только соблюдают Правила дорожного движения, но и обучают этим правилам своих товарищей.

На память о встрече автоинспекторы вручили детям световозвращающие браслеты.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску