Зенитчики из Армении уничтожат условного противника из Бук-М1-2 на полигоне «Капустин Яр»

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Вновь прибывшие военнослужащие зенитного ракетного подразделения российской военной базы Южного военного округа , дислоцированной в Армении, на полигоне «Капустин Яр» (Астраханская область) начали подготовку к боевым стрельбам из зенитно-ракетных комплексов Бук-М1-2.

В течение подготовительного периода с молодыми военнослужащими прошло слаживание боевых расчетов зенитных ракетных комплексов Бук-М1-2 в ходе которого было решено более 100 тактических задач по отражению ударов средств воздушного нападения и поражению скоростных малоразмерных целей на тренажерах. Кроме того зенитчики сдали зачеты по развертыванию ЗРК из походного положения в боевое и приведения комплексов в готовность к боевому применению..

На межвидовом полигоне «Капустин Яр» военнослужащие приступили к сдаче зачетов по знанию тактико-технических характеристик комплексов Бук-М1-2 и порядка применения ракет по назначению, после чего выполнят практические нормативы по основным предметам обучения для получения допуска к проведению дивизионных тактических учений и боевых стрельб.

В ходе проведения тактических учений военнослужащие зенитных ракетных батарей Бук-М1-2 впервые совершат боевые пуски по баллистическим и аэродинамическим целям, имитирующим активные действия условного противника на высоте 2-4 тыс. м и скоростях 250-300 м/с.

В подготовке и тактических учениях в Астраханской области принимают участие около 200 военнослужащих ЮВО из российской военной базы.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа