«Искандеры» на Кубани уничтожили противника в горах

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Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов ракетного соединения общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Кубани в ходе тактических учений уничтожили объекты условного противника в горах, выполнив электронные пуски на полигоне Молькино в Краснодарском крае.

Ранее подразделения ОТРК «Искандер» в режиме светомаскировки совершили марш в назначенный район, выполнили нормативы по развертыванию комплексов, определению данных для ракетной стрельбы.

Помимо этого, были проверены навыки расчетов по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку в ночное время при отсутствии естественного освещения.

Также ракетчики отработали задачи по организации охраны и обороны комплексов на стартовых позициях, в том числе отразили нападение условных террористов, пытавшихся воспрепятствовать проведению ракетных пусков.

Ракетное соединение выполняет учебно-боевые задачи в едином замысле тактических учений в рамках лагерного сбора подразделений ракетных войск и артиллерии ЮВО.

Всего к лагерным сборам подразделений РВиА ЮВО, которые проводятся на 18 общевойсковых полигонах, привлечено более 6,5 тыс. артиллеристов и около 3 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации (БЛА).

Источник: Пресс-служба Южного военного округа