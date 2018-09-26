В Армении объекты российской военной базе готовы к отопительному сезону

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В российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Армении, более 200 военных административных объектов подготовлены, отремонтированы и обслужены к началу отопительного сезона.

В Гюмрийском и Ереванском военном гарнизонах за трехмесячный период проведены работы по контролю состояния жилых и служебных объектов, регламентному обслуживанию коммуникаций, котельных, водоканализационных сооружений, инженерных сетей, жилых объектов и казарменно-жилищного фонда. Проведены ремонтно-восстановительные работы внутренних помещений общежитий, столовых, казарм для проживания военнослужащих, отремонтированы системы отопления и восстановлены фасады служебных объектов.

В летнем периоде были заменены тепловые, водяные и канализационные сети, крыши и окна. Механизмы и агрегаты газового оборудования в служебных объектах прошли сервисную наладку запорно-предохранительных клапанов и регуляторов давления. Обслужено и отрегулировано оборудование насосных станций в котельных и систем противопожарного оборудования.

На полигонах «Камхуд» и «Алагяз», где военнослужащие соединения выполняют учебно-боевые задачи на занятиях по боевой подготовке, продолжается поставка и заготовка дров.

К концу 2018 году будет завершен капитальный ремонт 5 административных сооружений военной базы.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа