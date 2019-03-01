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Верка Сердючка даже за $100 тысяч отказалась спасать Украину

Украинский исполнитель Андрей Данилко (сценический псевдоним — Верка Сердючка) заявил, что не согласился бы принять участие в национальном отборе «Евровидения» даже если бы ему предложили $100 тысяч.

По его словам, он не собирается участвовать в национальном отборе на конкурс «Евровидение-2019».

Он также добавил, что не хотел бы вновь поучаствовать в «Евровидении».

Ранее сообщалось, что Верка Сердючка устроила скандал на украинском отборе «Евровидения».

Источник: https://www.gazeta.ru/culture/news/2019/03/01/n_12697879.shtml?utm_source=push

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Категория: Новости / В мире

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