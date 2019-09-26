"Ничего не запретишь". Эксперт по этикету оценила наряд Зеленской в ООН

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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в Нью-Йорке в жилете на голое тело. В эфире радио Sputnik специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева прокомментировала такой выбор одежды.

Супруга президента Украины Елена Зеленская приняла участие в обеде первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке в голубом брючном костюме-тройке, при этом жилет был надет на голое тело. Фото с мероприятия она опубликовала в Instagram.

"Выражаю свое глубокое уважение и искренние поздравления номинантам!" – написала Зеленская.

Образ первой леди Украины раскритиковали в Сети из-за его несоответствия этикету.

В эфире радио Sputnik специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева объяснила такую реакцию.

"Удивление и в какой-то степени негодование, думаю, вызвано именно тем, что жилет как таковой – это нетрадиционная одежда для подобного туалета. Человек решил, что может пренебречь традициями. Ну что ж, это ее выбор, а наша задача просто делать выводы. Надо сказать, мы в интересное время живем. Всегда на уровне политиков соблюдались традиции, и очень щепетильно к ним все относились, чтобы, не дай бог, не вызвать кривотолков. Если сейчас такое допускают первые леди…Что ж поделать – ничего не запретишь. Но и нам тоже не запретишь делать выводы. К сожалению, ославиться сейчас гораздо проще, чем прославиться", – сказал Татьяна Николаева.

Обед Fashion 4 Development (F4D) – ежегодное мероприятие, посвященное представителям индустрии моды, которые сделали вклад в достижение целей ООН.

Неделя высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/