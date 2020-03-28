Подросток с коронавирусом умер после отказа в помощи из-за страховки

/В мире/

Калифорнии зараженный коронавирусом 17-летний американец скончался после того, как ему отказали в медицинской помощи из-за отсутствия страховки, сообщил телеканал CBS. "В пятницу он был здоров и общался со своими друзьями. В среду он уже был мертв", - приводит CBS слова мэра города.

Он отметил, что пациент, у которого обнаружили коронавирус, обратился в медицинскую организацию, однако ему отказали в помощи из-за отсутствия страховки и направили в другую клинику. По пути туда у него остановилось сердце. Врачи из этой больницы шесть часов пытались спасти его, однако 17-летний пациент скончался.

Изначально его смерть связывали с COVID-19, однако теперь представители федеральной системы здравоохранения заявляют, что смерть требует более детального разбирательства. "Хотя первые тесты на COVID-19 были положительными, дело сложное, и у этого трагического инцидента могут быть другие причины", — приводит телеканал заявление доктора Барбары Ферр, главы федерального Департамента здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. Согласно последним данным, по всему миру заразились свыше 510 тысяч человек, 23 тысячи умерли. В США число зараженных превысило 104 тысячи человек, более 1700 из них скончались.

Источник: https://ria.ru/20200328/1569292126.html?utm_medium=referral&utm_source=lentainform.com&utm_campaign=ria.ru&utm_term=1259974&utm_content=1