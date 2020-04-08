"Бред". Политолог о новой идее давления на РФ и "возвращения" Крыма

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Бывшие послы США в Киеве предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине. Политолог Юрий Светов прокомментировал это предложение.

Бывшие американские послы в Киеве предложили воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы надавить на Россию и вернуть Крым Украине. Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR утверждают, что сейчас появилась "неожиданная возможность" прекратить конфликт на Украине.

По их мнению, США со своими союзниками должны предложить снять санкции с России, если конфликт на Украине прекратится. "Кризис коронавируса может заставить Кремль согласиться", - полагают бывшие послы. При этом, как они пишут, в случае "возвращения" Крыма Киеву "можно будет отменить и другие санкции".

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов дал оценку этой идее.

"Одним словом это можно охарактеризовать: это бред, несбыточные фантазии. В мире общая беда – борьба с коронавирусом, и в ответ на призывы объединять усилия политики продолжают твердить о санкциях. Шесть лет прошло этих "давлений", пора забыть про украинский Крым и понять реалии: Крым – российский", - сказал Юрий Светов.

Ранее США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают государствам бороться с коронавирусом. В частности, документ призывал помогать наиболее пострадавшим странам, особенно развивающимся, отказаться от торговых войн и односторонних санкций, принятых в обход СБ ООН. Кроме России авторами декларации стали еще 28 государств.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/