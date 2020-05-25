Военный эксперт предположил, в каком случае ДОН прекратит существование

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Глава Минобороны Эстонии Юри Луйк заявил о важности Договора по открытому небу (ДОН). В эфире радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов высказал мнение, что Вашингтон не волнует обеспокоенность европейцев выходом США из соглашения.

Договор по открытому небу важен для Эстонии, которая, в отличие от США, не имеет иных средств контроля за военными объектами других государств, заявил министр обороны балтийской республики Юри Луйк.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерении выйти из ДОН.

"У американцев есть и другие средства для сбора информации, в первую очередь спутники. Но для небольших стран, в том числе для Эстонии, этот договор имеет очень большую ценность", – цитирует Луйка РИА Новости.

Министр выразил надежду, что соглашение еще удастся спасти.

"Я считаю, что сейчас очень большую роль играют дипломаты, чтобы попытаться спасти этот договор. Если США все-таки выйдут, то нам всем придется решать, что делать дальше", – отметил Луйк.

В эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал ситуацию вокруг ДОН, отметив, что Вашингтон не волнует обеспокоенность европейцев.

"Соединенным Штатам абсолютно безразлично, что думают по этому поводу их европейские союзники, как они относятся к сложившейся ситуации после объявления о намерении выйти из Договора по открытому небу. США ставят задачу следующим образом: они выходят из договора, но, тем не менее, их европейские союзники должны будут отрабатывать поставленные Вашингтоном задачи по этому договору. То есть в Вашингтоне надеются, что европейцы будут летать в российском небе и докладывать о собранной информации. Но тогда это означает абсолютное пренебрежение к суверенитету этих стран – европейских стран, которые входят в НАТО и Договор по открытому небу. И это понимают даже страны Балтии, которые готовы сделать все, чтобы получить лишнюю улыбку из Вашингтона. Россия не собирается выходить из договора. Но когда станет ясно, что он работает в одну сторону, и Россия при этом проигрывает, то договор просто прекратит свое существование", – считает Иван Коновалов.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

В пятницу в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по Договору, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/