России угрожает новая нефтяная война

Саудовская Аравия собирается наводнить мир дешевым сырьем.

Мировой рынок нефти снова лихорадит. На предстоящем саммите ОПЕК+ в середине июня участникам альянса предстоит определить, настало ли время снимать мораторий на нефтедобычу или стоит подождать с отменой ограничений. Мнения двух основных игроков рынка — Саудовской Аравии и России — рискуют снова, как и в марте, когда сорвалось предыдущее соглашение, оказаться диаметрально противоположными.

Эр-Рияд настаивает на сохранении существующих производственных лимитов, поскольку котировки сырья не достигли стабильного положения. Россия же пока не спешит соглашаться с этим мнением, предпочитая отложить свое окончательное решение до непосредственного голосования на саммите.

Саудовская Аравия, которая еще полгода назад с большой неохотой соглашалась умерить свои добывающие мощности, теперь сама активно пропагандирует сокращение производства. На очередном саммите стран-членов ОПЕК+, по данным Reuters, королевство будет настаивать на продлении условий меморандума, заключенного в конце апреля этого года и позволившего остановить стремительное падение цен. Эр-Рияду срочно нужны деньги: в I квартале прибыль добывающего госконцерна Aramco упала на 25%, доходы бюджета Саудовской Аравии снизились на 22%, а его дефицит превысил $9 млрд.

Предложение Эр-Рияд обсуждается в Москве, однако присоединяться к саудитам наша страна не торопится. По словам инвестиционного стратега УК «Арикапитал" Сергея Суверова, продление текущих условий соглашения позволит гарантировать сохранение нынешних котировок «черного золота» в районе $35 за баррель. Вместе с тем российский бюджет рассчитан, исходя из $42-43 «бочку», поэтому Москве придется искать новые стимулы для повышения нефтяных цен.

Предыдущие переговоры основных мировых производителей нефти в рамках ОПЕК+, которые проходили в конце апреля и завершились заключением нового соглашения, заняли несколько дней. Его участники согласились снизить добычу с мая по июль на 9,7 млн баррелей в день. С 1 июля 2020 года по согласованному со всеми сторонами плану объем сокращения добычи должен быть урезан до 8 млн баррелей, а потом — до 6 млн «бочек».

Как полагают эксперты, на предстоящей встрече ОПЕК+ 8-10 июня нашей стране стоит вести ожесточенный спор не только из-за квот на добычу, но предложить новый принцип действия соглашения об ограничении производства.

Дело в том, что в настоящее время уровень сокращения производства нефти зависит от суммарных объемов добычи сырья того или иного государства — чем они выше, тем с большими объемами сокращения добычи придется смириться. Использование подобной модели, по словам Суверова, не дает четкой формулы, по которой можно справедливо рассчитать конкретный объем, на который каждый из поставщиков должен сократить производство, чтобы удержать существующую стоимость. При практически одинаковом размере добычи уровень экспорта Саудовской Аравии чуть ли не вдвое выше, чем в России. Это вполне объяснимо: внутреннее потребление энергоресурсов на Ближнем Востоке - сравнительно небольшое, что дает возможность поддерживать высокий уровень экспорта.

Как поясняют эксперты, у Москвы и Эр-Рияда сейчас разное положение. За время экономического застоя, который наблюдался в начале мая, страны Ближнего Востока сумели накопить значительные резервы сырья. Сейчас они с легкостью могут снижать физическую добычу нефти и продавать на экспорт сырье, изготовленное заранее. У российских же компаний такой возможности нет: их доходы резко упали вместе с ценой нефти и возместить их они могут, лишь наращивая добычу.

«Россия пока твердо настроена начать увеличивать добычу нефти, как это предусмотрено апрельским соглашением. В рамках сделки наша страна планировала нарастить добычу на 500 тыс. баррелей в день с июля и еще настолько же с января 2021 года. Однако, если стороны не договорятся, то уже в июне цены на «черное золото» снова могут рухнуть ниже $20, что станет шоком для российского бюджета и национальной валюты. Курс доллара может превысить 80 рублей. Поэтому, вероятно, России придется пойти на уступки ОПЕК+ и согласиться на заморозку сроков снятия моратория на производство «черного золота», — уверен руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.