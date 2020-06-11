"Большая стратегия". Политолог оценил призывы в США к жестким санкциям

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Республиканцы призывают власти США ввести "самые жесткие" санкции против России. В эфире радио Sputnik политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков прокомментировал эти планы.

Республиканцы палаты представителей в конгрессе США призвали ввести в отношении РФ "самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались", сообщает RT со ссылкой на Washington Examiner.

Издание цитирует доклад "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам", в котором говорится, что Россия якобы "подрывает демократический международный порядок" и наносит вред интересам США "от Ливии до Сирии и от Средиземного моря до Южно-Китайского моря".

В эфире радио Sputnik политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков прокомментировал призывы в конгрессе США.

"То, что предлагают республиканцы, можно назвать продолжением большой стратегии США в отношении России, а также Китая – альтернативных центров силы, центров будущего. Потому что старый глобальный мир разваливается, а новый будет объединяться на новых принципах. Есть два подхода: американский – все будут жить так, как мы хотим; российский и китайский, который говорит о мире межгосударственных договоренностей. Эти миры между собой несовместимы, они построены на абсолютно противоположных принципах, и одно должно уничтожить другое. Поэтому то, что предлагают республиканцы, это переход санкционной и торговой войны практически в открытую фазу", - считает Леонид Крутаков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/