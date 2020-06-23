Китай приостановил ввоз американских кур, объяснив решение боязнью коронавируса

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Китай приостановил импорт мяса птицы, поставками которого занимается американская корпорация Tyson Foods Inc. после того, как тесты на COVID-19 сотен ее сотрудников дали положительный результат. Чиновники здравоохранения страны пообещали усилить проверки всех поставок из-за рубежа ввиду опасений, что следы вируса могут находиться на упаковках импортных замороженных продуктов, сообщает CNN Business.

Американская компания объявила в пятницу, 19 июня, что у 481 ее работника был диагностирован коронавирус нового типа на заводе, расположенном в городе Спрингдейл, штат Арканзас. Только у 26 из них болезнь протекала бессимптомно. В общей сложности на наличие опасной инфекции было протестировано более 3700 человек.

«Мы уверены, что наша продукция безопасна, и мы надеемся, что правительства США и Китая решат этот вопрос в ходе консультаций», - сказал CNN Business представитель компании.

Сообщается, что вся продукция американской фирмы, доставленная в КНР, будет конфискована на таможне.

По словам экспертов, подобная блокировка поставок со стороны Китая может подорвать первую фазу торговой сделки между Вашингтоном и Пекином, в рамках которой КНР в течение двух лет должна купить у США сельскохозяйственную продукцию и другие товары на $200 млрд.

Китайский рынок для американской компании является одним из важнейших в мире. В феврале компания сообщила, что заказы КНР на свинину выросли почти на 600% в первом финансовом квартале по сравнению с предыдущим годом.

Помимо этого, в корпорации ожидали, что импорт американской курицы в Китай удвоится после вспышки африканской чумы свиней (АЧС), из-за которой страна за прошлый год лишилась значительной части поголовья этих животных.

Вспышка АЧС также широко рассматривалась как фактор, подтолкнувший страну в ноябре прошлого года отменить запрет на импорт американской домашней птицы. Китайские власти тогда заявляли, что этот шаг поможет стране удовлетворить спрос на мясо.

Импорт американского мяса птицы был запрещен в Китае в 2015 году из-за вспышки птичьего гриппа в Соединенных Штатах. Двумя годами ранее Америка экспортировала в КНР мяса птицы на сумму более 500 миллионов долларов.

В воскресенье, 21 июня, в представители американской компании подчеркнули в своем заявлении, что по данным Всемирной организации здравоохранения и Центров по контролю и профилактике заболеваний США, нет никаких доказательств передачи вируса нового типа через пищу.

Более того, ранее власти Китая сами неоднократно отмечали, что они прислушиваются ко всем рекомендациям международных организаций, поэтому не будут вводить никаких продовольственных ограничений для зарубежных корпораций.

В то же время шаг по блокировке поставок компании Tyson противоречит этому заявлению. Более того, китайские чиновники здравоохранения даже пообещали усилить проверки всех поставок из-за рубежа ввиду опасений, что следы вируса могут находиться на упаковках импортных замороженных продуктов.

Подобное решение Китай принял в то время, когда сам продолжает бороться с последствиями вспышки COVID-19 на оптовом продовольственном рынке «Синьфади» в Пекине. Как известно, следы вируса были обнаружены в нескольких образцах из окружающей среды, в том числе на разделочной доске для импортного лосося. Однако существуют опасения, что вирус незаметно распространялся в течение нескольких недель, прежде чем был впервые обнаружен на рынке в китайской столице.

Источник: https://www.mk.ru/economics/