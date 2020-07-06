«Партия регионов» еще может появиться в России и это будет не «Родина».

/В мире/

Заявление о том, что партия намерена идти на предстоящие выборы как партия российских регионов – всего лишь попытка нащупать для себя новую нишу.

Изначально стартовавшая, как умерено-националистический проект, в последние годы «Родина» была вынуждена отойти от этой ныне запретной темы и дрейфовать между «патриотическим» и «левым» крылом. Однако появление нового прокремлевского проекта «За правду» с Прилепиным во главе окончательно лишило «Родину» шансов на успешную кампанию в ЕДГ-2020, а затем и похода на Госдуму. К тому же руководству недвусмысленно намекнули, что если партия не начнет шевелиться, то о госфинансировании можно будет забыть, кормить оба патриотических проекта никто не будет. Похоже, что попытка переориентироваться на регионы – это как раз размежевание политической поляны, на которой теперь останется лишь один патриот – Прилепин.

Однако недостаточно объявить себя «партией регионов». Никакого ресурса, ни электорального, ни административного, ни даже финансового, у «Родины» нет. По этой причине региональным элитам структура мало интересна, при прочих равных оппозиционные политики предпочтут франшизы парламентских партий или Яблока.

Реальная «партия регионов» еще только зарождается. Это пока не политическая сила, а вектор, сумма интересов местных элит и населения территорий, которые федеральный центр мыслит как производственные кластеры крупных финансово-промышленных групп. Противостояние региональных игроков, опирающихся на растущее недовольное большинство, с крупными ФПГ – это и есть оппозиция федеральному центру. По мере того, как чиновничий аппарат и вместе с ним вся структура распределения властных полномочий утрачивают инициативу и впадают в ступор, учащаются «набеги» со стороны крупных финансовых игроков, старающихся выжать из регионов последние капли, необходимые им для выживания. Именно в этих схватках с «варягами» и будет коваться будущая региональная партия, которая на сегодняшний день пытается выстроить обособленное крыло в «ЕР» или задействовать для борьбы рейтинговую оппозицию – КПРФ и ЛДПР.