Эксперт оценил уникальные новинки китайской боевой экипировки

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Народно-освободительная армия Китая в последние годы активно модернизируется.

Наряду с появлением у нее нового оружия, для китайских военнослужащих вводятся новые образцы боевой экипировки и военной формы. «МК» попросил оценить китайские достижения в этой области старшего научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василия Кашина.

-Китайцы привели по многим показателям свое обмундирование, экипировку военнослужащих в соответствие с общемировыми тенденциями, характерными для развитых стран, - сказал Василий Кашин. - Сейчас они ушли далеко от того, что считалось особенностью китайской военной формы дореформенных времен или времен раннего периода реформ. Тогда страна была очень бедна, делала ставку на массовую мобилизацию населения, поддержание многочисленной и плохо оснащенной армии. Тогда сформировался своего рода образ китайского солдата 70-х – начала 80-х годов - одетого в примитивную мешковатую форму, в кепочке, простой обуви, зачастую просто в кедах. Сейчас они от этого ушли.

Развитие снаряжения китайских военнослужащих, их униформы, экипировки - движется в общем мировом мейнстриме, наиболее распространенном направлении. Китайцы внимательно следят за мировыми тенденциями и берут их на вооружение.

-Как меняются форма и экипировка китайских военных?

-Сегодня базовая экипировка китайской армии называется «тип 07». Китайцы ее постепенно вводят ее подвиды, новшества. Новации касаются экипировки и формы для различных категорий военнослужащих, внедряемой с учетом китайской региональной и климатической специфики.

Отчасти это связано с реорганизацией китайских вооруженных сил. У них учреждаются новые виды вооруженных сил и рода войск. Так, в 2016 году повысили статус ракетных войск. Недавно появилась экипировка для военнослужащих пограничных частей. До этого – новые виды экипировки для военнослужащих, которые проходят службу на островах в Южно-Китайском море

-Что учитывается при разработке китайской формы?

-Во-первых, климат. Значительная часть территории Китая расположена в зоне тропиков, очень жаркого климата. На юге – это тропические леса. Часть военнослужащих проходит службу на островах Южно-Китайского моря.

Есть и северные территории, сравнимые по условиям с нашей Сибирью. Но там служит немного военных. Отдельное направление – экипировка для военнослужащих горных подразделений. Например, для тех, кто служит в Тибете.

-А если сравнить, например, с формой американских военнослужащих?

-Важным преимуществом китайцев, по отношению и к нам, и к США является то, что они обладают у себя в стране мощнейшей текстильной промышленностью. Частично эта отрасль уходит от них в более дешевые, с точки зрения стоимости труда, страны, но, тем не менее, китайцы остаются крупнейшим производителем всех видов текстильных изделий. У них мощнейшая легкая промышленность в мире. И у них мощнейшее производство оборудования для легкой промышленности

Соответственно это ставит китайские вооруженные силы в более выгодное положение, когда они размещают свои заказы. Они, во-первых, могут быстрее инновационные виды формы и экипировки внедрять. У них нет проблем с производственными мощностями. Китайские военные получают то, что им нужно по хорошей цене, при приемлемом качестве.

У нас текстильная промышленность осталась, но небольшая. А в Америке, как я понимаю, ее вообще нет, кроме - специальной.

Китайское преимущество – гигантская производственная база, самая большая в мире. Есть больше возможностей выбора в плане материалов, тканей, деталей, фурнитуры. Проще разместить заказы.

-И это при том, что у Китая самая крупная по численности армия…

-Да, два миллиона человек. В общей сложности у американцев под ружьем - чуть больше. Но у китайцев, помимо двухмиллионной армии, есть смежные военные компоненты. Например, аналог нашей Росгвардии - Народная вооруженная полиция. Это еще 600 тысяч человек. Есть мощные резервные компоненты для вооруженных сил, так называемое кадровое ополчение. Восемь миллионов человек они на сборы призывают.

-А проблемы у китайцев экипировке какие?

-У них по-прежнему меньше, чем у нас и американцев, распространены бронежилеты. Насышение ими войск отстает. Надо понимать, что последние пару десятилетий весь фокус их военной модернизации направлен в сторону военно-морских сил, ракетных войск, авиации. Сухопутные войска получают новинки не в первую очередь.

Тем не менее, модернизация боевой экипировки и формы, как я сказал, успешно реализуется. На основе очень тщательного изучения мирового опыта. Можно увидеть элементы, которые они заимствуют и на Западе. Наш опыт также детально изучают. Хотя мы не настолько продвинуты, но у нас тоже есть прогресс.

Источник: https://www.mk.ru/