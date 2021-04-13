Турецкий Давос

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Мэр Бодрума Ахмет Арас рассказал о том, как Бодрум готовится к новому туристическому сезону, как эпидемиологическая ситуация в стране скажется на международном туризме, а также о беспрецедентном росте иностранных инвестиций в курортный город.

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Мэр Бодрума Ахмет Арас в интервью Sputnik рассказал о том, как Бодрум готовится к новому туристическому сезону, как эпидемиологическая ситуация в стране скажется на международном туризме, а также о беспрецедентном росте иностранных инвестиций в курортный город.

Какие у Вас ожидания от нового туристического сезона? Из каких стран сейчас больше всего наблюдается интерес к турецким курортам? Высоки ли показатели по раннему бронированию?

Бодрум - это, наверное, одно из самых известных и популярных за рубежом турецких туристических направлений после Стамбула. Бодрум – это курорт с 50-летней историей и опытом в туристической сфере. Это позволяет нам удерживать свои позиции, несмотря на все кризисные явления, которые происходят. Бодрум обладает очень высоким туристическим потенциалом, предлагает широкие возможности для отдыха. Это не только традиционный пляжный отдых в отеле. Бодрум – ведущий международный центр морского, парусного и яхтенного туризма. Это наш очень большой плюс. Кроме того, Бодрум – крупный развлекательный центр, средоточие клубной жизни на средиземноморском побережье, который был известен еще до Санторини и Ибицы.

Что касается гостиничной инфраструктуры, то важным преимуществом Бодрума является «бутиковая» направленность его гостиниц. То есть, здесь нет масштабных гостиничных комплексов, зато в большом количестве представлены более уютные бутик-отели с высоким уровнем сервиса. Сочетание природных красот, чистейшего моря, исторических памятников и развлекательного потенциала делает Бодрум поистине уникальным местом для отдыха. К примеру, в Анталье ситуация в этом отношении отличается. Там на больших территориях расположены гостиничные комплексы по системе «все включено», отдых в которых проходит фактически на территории гостиницы – там вы едите, плаваете в море или бассейне, занимаетесь спортом, загораете на пляже отеля. Вечерняя развлекательная программа тоже проходит на территории отеля. Таким образом, вы практически не выходите за его пределы. В Бодруме же все по-другому. У нас вы гораздо больше времени проводите вне гостиницы. На мой взгляд, общение между людьми – это главная базовая потребность туризма. Он должен давать возможность людям знакомиться с новыми культурами, изучать новые регионы. С этой точки зрения, Бодруму очень повезло.

Сезон 2020 года из-за пандемии был для всех нас очень трудным, полным неизвестности. Несмотря на это, мы в прошлом году сумели провести очень большой объем работы, особенно в сфере туристических услуг класса люкс-премиум. Конечно, из-за эпидемии не смогли приехать европейские туристы среднего класса, однако Бодрум в прошлом году стал популярным местом отдыха для местного населения, а также туристов из России и Украины, предпочитающих лакшери-концепцию. В этом году наши ожидания также связаны с этим сегментом, поскольку надежды на приезд туристов из Европы немного. По имеющейся информации, в этом году вновь ожидается наплыв местного населения, а также российских и украинских туристов.

На прошлой неделе мы провели переговоры о начале прямых авиа перелетов в Бодрум таких компаний как Аэрофлот, Азур из России, Украины, Казахстана. Эти страны очень важны для нас. В то же время Турецкие Аиалинии также увеличивают чисто прямых рейсов бизнес-класса. Как я уже говорил, в этом году наши ожидания связаны в большей степени с гостями, предпочитающими лакшери-сегмент. В Бодруме находятся, пожалуй, лучшие в Европе яхт-клубы и пристани с большими моторными яхтами. Здесь также располагаются одни из лучших на средиземноморском побережье отелей. Бизнесмены с мировым именем предпочитают Бодрум для проведения своего отпуска на яхте.

Конечно, продолжает присутствовать некая неопределенность, связанная с пандемией, эпидемиологической ситуацией. Но, как известно, скоро начнется месяц Рамадан, в течение которого на территории Турции будут действовать определенные ограничения. Кроме того, сейчас ведутся активные работы по разработке собственной вакцины, идет процесс вакцинации закупленными за рубежом вакцинами, поэтому существуют позитивные предпосылки к тому, что число новых случаев заражения будет постепенно снижаться, и мы сможем спокойно начать новый сезон с середины мая. В Европе говорят об июле, но в Бодруме сезон традиционно начинается в апреле-мае. Думаю, после Рамадана – после 13-14 мая мы увидим оживление туристического потока. Так что у нас довольно высокие ожидания от предстоящего сезона.

В Бодрум традиционно приезжает большое число туристов из России. Как Вы считаете, с чем связан такой интерес российских туристов к отдыху в Турции?

У нас очень хорошие отношения с Россией. Мы поддерживаем тесные межправительственные контакты, кроме того, у нас глубокие исторические связи. В географическом плане мы соседи. Мы всегда чувствуем свою близость к России, как географическую, так и стратегическую. Только представьте: вы садитесь на самолет в Москве и уже через 3,5 часа оказываетесь в Бодруме, в Анталии. Такое ощущение, что вы путешествуете по территории России. Это очень важный фактор, и значительное преимущество. Наши друзья из России искренне любят Бодрум, они здесь чувствуют себя как дома. То же самое происходит и в Анталии. Конечно, Бодрум – это более дорогой курорт, и мы не стремимся к тому, чтобы сделать его совершенно открытым и общедоступным. Это связано, прежде всего, с той транспортной и социальной нагрузкой, которую может выдержать наш город. Если здесь будет слишком многолюдно, это может привести к возникновению проблем, перегруженности побережья. Поэтому мы стремимся оставить Бодрум более спокойным местом, которое ориентировано на высококачественный отдых для «своего» туриста. Такова наша цель.

Несомненно, при отправлении в зарубежную поездку иностранных туристов интересует эпидемиологическая обстановка в стране. Может ли негативно сказаться на туристическом секторе высокий уровень ежедневных случаев заболеваемости коронавирусом в Турции ?

Мы (Турция - прим.ред) открылись всего месяц назад, до этого гостиницы, кафе, рестораны, школы были закрыты. Конечно же, после открытия наметилась тенденция к увеличению числа новых случаев заболевания. Но я думаю, что ситуация будет взята под контроль в течение ближайшего месяца, в том числе, благодаря процессу вакцинации. Как я уже говорил, мы ожидаем, что сезон начнется после 13 мая. Между тем, хочу подчеркнуть, что с самого начала пандемии мы при содействии министерства туризма проводим процесс сертификации объектов туристической инфраструктуры в соответствии с требованиями по эпидемиологической безопасности. Это своеобразная туристическая концепция, которая предусматривает полное соответствие гигиеническим стандартам всех элементов гостиничной инфраструктуры от номеров и мест общего пользования до общепита и персонала. Мы следовали этой системе в прошлом году и собираемся продолжить и в этом, дополнив и улучшив ее. Благодаря этому наши гости смогут насладиться совершенно безопасным отдыхом по высшим стандартам обслуживания. В прошлом году, несмотря на то, что пандемия только началась, многие отели Бодрума были полностью заполнены. В течение всего летнего периода мы столкнулись только с несколькими случаями заболевания иностранных туристов. Это связано с тем, что проживание в отеле, как и нахождение на пляже совершенно безопасно для здоровья. Увеличено расстояние между шезлонгами и столиками. Многие гостиницы отказались от системы самообслуживания в ресторане, гостей обслуживают официанты. Весь персонал регулярно сдает тесты на коронавирус, в ближайшее время 2,5 млн сотрудников будут вакцинированы. Таким образом, наших гостей в отелях, ресторан, кафе, других общественных местах будут обслуживать привитые, не представляющие угрозу для их здоровья сотрудники. Для нас это очень важно. Поэтому я убежден, что туристы могут спокойно приезжать на отдых.

Бодрум предлагает широкий спектр возможностей для туристов. В течение всего лета здесь проходит множество развлекательных, культурных мероприятий и активностей: концерты в исторической крепости, в античных театрах, история которых насчитывает 2500 лет. К нам в город приезжают с концертами и представлениями всемирно известные артисты. Очень развита уличная культура развлечений, на колоритных местных рынках можно увидеть все разнообразие ремесел и гастрономическое богатство региона, уникальность которого заключается в том, что здесь соединяются Средиземное и Эгейское море, турецкая и античная культуры. Все это позволяет провести по-настоящему насыщенный, яркий и незабываемый отпуск. В этом смысле Бодруму нет равных.

Объем инвестиций в Бодруме достиг 10 млрд. долларов. Каков уровень инвестиций с российской стороны? Есть ли крупные турецко-российские проекты?

Мы придаем большое значение иностранным инвестициям в Бодруме. Речь идет не только об инвестировании в сферу недвижимости, туристической инфраструктуры. Мы открыты для инвестиций в спорт, культуру, здравоохранение. Ранее в ходе своего визита в Россию мы познакомились с председателем Российско-турецкого делового совета г-ном Паланкоевым, который выразил заинтересованность в развитии инвестиционного сотрудничества с Бодрумом. Мы, в свою очередь, пригласили российскую делегацию в Бодрум, в ходе визита российская сторона заявила о желании инвестировать в развитие крупного проекта на территории города – речь идет о строительстве в Бодруме крупного многофункционального комплекса. Здесь будет и конгресс-центр, и спортивный объект для проведения международных соревнований по хоккею на льду и фигурному катанию, и цирк, и концертный зал, и выставочная площадка. В настоящий момент идет активная работа над этим проектом. Надеемся, что он будет реализован в ближайшем будущем. Сюда смогут приезжать спортсмены на сборы, будут организованы кружки для обучения детей хоккею и фигурному катанию. Это невероятный по своим масштабам и значимости совместный турецко-российский проект, однако бОльшая часть инвестиций в нем принадлежит российской стороне. Его партнером в Турции выступает Презентационный Фонд Бодрума. Мэрия Бодрума также оказывает всяческую поддержку данному проекту.

Кроме того, многие крупные российские бизнесмены проявляют большой интерес к Бодруму – приобретают здесь недвижимость, инвестируют в туристическую отрасль, оставляют свои яхты на пристанях. Преимущество Бодрума - в его высокой транспортной доступности и разнообразии предоставляемых гостям возможностей. Они это очень ценят и любят наш город. Думаю, что объем российских инвестиций в Бодруме в скором времени значительно увеличится.

Ранее Вы говорили о том, что одна из целей – превратить Бодрум в «турецкий Давос». Что это подразумевает и какая работа ведется в этом направлении?

Мы хотим превратить Бодрум в международную площадку для обсуждения широкого круга актуальных вопросов, поэтому используем словосочетание «турецкий Давос». Ведь Давос – это город, в котором проходит большое количество международных встреч и обсуждение экономических, торговых, политических вопросов. Бодрум, благодаря своему удобному месторасположению и развитой инфраструктуре, имеет все шансы для того, чтобы стать такого рода площадкой. С этой целью мы планируем открыть новый конгресс-центр в Бодруме, провести ряд крупных международных встреч, придав городу статус «турецкого Давоса». Первым важным шагом на этом пути станет проведение в Бодруме 20-22 мая Международного туристического форума, в работе которого примут участие ведущие представители туристического сектора со всего мира, в том числе министры туризма Турции и других стран, предприниматели, члены правления крупнейших туристических компаний.

Высок ли спрос на отдых в Бодруме среди российских туристов в этом сезоне?

В настоящее время туристский спрос из России выше в три раза по сравнению с показателями 2020 года. Еще раз подчеркну, что концепции отдыха в Анталии и Бодруме отличаются, это разные сегменты. В связи с этим отличаются и характеристики туристов, приезжающих в Анталию и в Бодрум. Мы не претендуем и не стремимся переманить туристов, предпочитающих отдых в Анталии. Мы планируем принимать у себя гостей из России, традиционно отдыхающих на Ибице, Сен-Тропе, в Каннах. На самом деле, Бодрум предлагает своим гостям спектр услуг, по качеству ничуть не уступающий и даже превосходящий уровень указанных мест, но по более низким ценам и со знаменитым турецким гостеприимством.

Источник: Пресс-служба Медиагруппы «Россия сегодня»