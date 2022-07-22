«Ювентус» объявил о переходе Бремера

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Туринский клуб уже поучаствовал в одном из самых громких трансферов этого лета, продав «Баварии» Маттейса де Лигта. На вырученные средства «Ювентус» нашел качественную замену в лице Глейсона Бремера из «Торино».

Причем за переход бразильского защитника было заплачено всего 40 миллионов евро. 23 июля 2022 года «Ювентус» встретится с мексиканским клубом «Гвадалахара» в рамках товарищеского турнира. Сделать бесплатный прогноз на это событие можно с помощью бездепозитного бонуса Покердом в разделе «Спорт».

«Ювентус» в очередной раз продемонстрировал свое превосходство перед другими клубами итальянского первенства с точки зрения возможностей. Миланский «Интер» был чуть ли не единственным претендентом на бразильца Бремера. Однако нынешний клуб защитника «Торино» просил за переход игрока 40 миллионов евро.

Пока «Интер» торговался с туринским клубом, «Ювентус» предложил за трансфер Бремера запрашиваемую сумму и официально объявил о переходе игрока. «Старая синьора» не пыталась сбить цену и заплатила 40 миллионов евро «Торино».

Контракт Бремера с «Ювентусом» рассчитан на 5 сезонов. «Торино» может дополнительно получить 8 миллионов евро в качестве бонусов.