Более 75 процентов иностранных компаний остались в России

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Такую цифру приводит спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, это показывает их веру в хорошие перспективы развития российской экономики.

Депутат Госдумы Иван Демченко отмечает, что такой результат был прогнозируемым, так как Россия – это страна с развивающейся экономикой, которая выдерживает не только кризисы последних лет, но и демонстрирует рост на фоне санкционного давления.

Он указывает, что ранее выбран верный экономический курс, который позволил выстроить независимую систему, ориентированную на поддержку отечественного производителя.