Корвет «Сообразительный »Балтийского флота покинул порт Джибути и вышел в Индийский океан

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Корвет «Сообразительный» Балтийского флота вышел из порта Джибути (Республика Джибути) и приступил к выполнению задач в районе Аденского залива.

Во время делового захода российского корвета в Джибути военные моряки пополнили необходимые корабельные запасы, часть экипажа, свободная от несения дежурства и вахты, побывала на берегу. Кроме того, за время стоянки российские военные моряки выполнили необходимые регламентные работы и провели осмотр корабля.

В настоящее время российский боевой корабль покинул порт и приступил к несению вахты в районе Африканского рога.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный» и танкера «Кола» покинул Военную гавань г. Балтийска 14 октября и вышел в дальний поход в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане. В настоящее время корвет «Бойкий» и танкер «Кола» выполняют задачи в акватории Средиземного моря, корвет «Сообразительный» - в Индийском океане.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту