Подразделения обеспечили ракетные пуски «Искандер-М» в Астраханской области

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Подразделения материально-технического обеспечения Южного военного округа на общевойсковом полигоне «Ашулук» в Астраханской области организовали разгрузку и доставку крылатых ракет оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» для ракетного соединения 58-й общевойсковой армии.

Ракеты для выполнения учебно-боевых пусков на аэродром «Ашулук» доставили самолеты транспортной авиации ЮВО Ил-76. Подразделения технической ракетной базы ЮВО перегрузили ракеты на автомобили, после чего доставили груз в район выполнения учебно-боевых задач ракетным соединением, где установили ракеты на транспортно-заряжающие машины комплексов «Искандер-М».

Обеспечение ракетами ракетных и зенитно-ракетных подразделений в боевых условиях подразделения МТО отработали в рамках специального учения.

Масштабные учения подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) проводятся одновременно на территории Волгоградской и Астраханской областей, в Дагестане, Северной Осетии и в Крыму.

Специальные учения МТО ЮВО проводятся в едином замысле с двусторонними ротными тактическими учениями.

В соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника А.Дворникова в соединениях и воинских частях округа в период с 20 августа по 15 сентября проводятся двусторонние ротные тактические учения совместно с тактико-специальными учениями родов войск.

В учениях МТО на территории округа принимают участие более 5 тыс. военнослужащих и задействовано около 1,5 тыс. единиц военной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа