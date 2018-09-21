«Байкал-Сервис ТК» расширяет присутствие в Ханты-Мансийском АО

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Транспортная компания «Байкал-Сервис» 18 сентября открыла филиал в Нижневартовске, который стал вторым после Сургута представительством компании в Югре и 84-ым в России.

С открытием филиала клиентам компании в Нижневартовске стал доступен полный комплекс услуг: доставка груза ко времени, в том числе ночная доставка, ответственное хранение грузов, возможность забрать груз в любое удобное время с 9 до 18 часов.

Новый филиал в Нижневартовске расположен в центральной части промышленного района города: Западный промышленный узел, Панель 6, ул. Авиаторов, д. 16 стр. 1. Терминал имеет удобный подъезд, современный склад и офис находятся в одном здании.

«До этого в течение двух лет Нижневартовск был нашим городом адресной доставки, куда мы привозили грузы по расписанию несколько раз в неделю, – отмечает руководитель сургутского филиала ООО «Байкал-Сервис ТК» Владимир Панченко. – Это не всегда было удобно для клиентов. Кроме того, некоторым из них порой приходилось привлекать краны-манипуляторы, чтобы забрать свой груз с нашей машины в Нижневартовске, теперь этого не требуется. К услугам клиентов – современный терминал, оборудованный всем необходимым для проведения погрузо-разгрузочных работ».

«С открытием нашего представительства мы стали ближе к нашим клиентам не только в Нижневартовске, но и в тех городах и поселках, которые расположены вокруг него, – отмечает директор регионального департамента ООО «Байкал-Сервис ТК» Павел Семенков. – В частности, теперь мы сможем доставлять по доступным ценам грузы на север Томской области и ХМАО, в такие города как Стрежевой и Радужный, в которые прежде доставка обходилась дороже по причине их большой удаленности от Сургута».

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