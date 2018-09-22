На Балтийском флоте прошло учение по задержанию подводных диверсантов

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Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы Балтийского флота провели учение по задержанию подводных диверсантов условного противника.

В учении было задействовано около 50 военнослужащих, патрульные катера типа «Раптор», быстроходные лодки, а также специальное оборудование для слежения за подводной обстановкой.

Бойцы отряда отрабатывали учение в составе двух групп. Первая действовала в роли диверсантов, вторая должна была предотвратить проведение подводной разведки, обнаружить и захватить "противника".

По замыслу учения, дежурной сменой поста наблюдения в районе пункта базирования кораблей были обнаружены движущиеся подводные объекты. На кораблях была объявлена боевая тревога, выставлена вахта, а также приведены в готовность к применению технические средства и вооружение.

В район нахождения объектов был направлен патрульный катер. Бойцы отряда ПДСС, используя технические средства катера, обнаружили диверсантов. Под воду спустилась группа захвата, которая обезвредила бойцов «противника» и доставила их на берег.

Справочно:

Подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами функционируют в местах базирования Балтийской, Ленинградской военно-морских баз и предназначены для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок Балтийского флота от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника. На вооружении отрядов ПДСС стоят быстроходные лодки и новейшие катера типа «Грачонок» и «Раптор», современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и спецоружие для ведения боя, как на суше, так и под водой.

Источник: Пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту