На Каспийской флотилии проведены учения по противоподводно-диверсионной обороне

/В России/

В пунктах базирования кораблей Каспийской флотилии «затон Золотой» в г. Астрахань и порт Махачкала в Республике Дагестан проведено учение по противоподводно-диверсионной обороне (далее ППДО) корабельных сил флотилии.

По легенде учения на центр управления поступила информация о возможности проведения террористического акта в пунктах базирования кораблей с использованием подводных диверсионных групп условного противника.

На первом этапе учения, по сигналу оперативного дежурного флотилии на кораблях была сыграна боевая тревога, корабли экстренно приготовлены к бою и походу, выполнено проворачивание винтов (с целью уничтожения возможных боевых пловцов противника) выставлена вооружённая вахта ППДО.

В ходе второго этапа патрульный и дежурные катера покинули места швартовки. Используя имеемые на вооружении гидроакустические станции для наблюдения за подводной обстановкой провели осмотр и поиск подводных диверсантов в акватории пункта базирования. Затем в целях их уничтожения произвели гранатометание учебными гранатами на различных курсах движения.

После отработки задач патрульными катерами, водолазные группы, из состава экипажей кораблей, спустились под воду и произвели осмотр подводной части корпуса кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения закладки взрывных устройств и повреждений.

Также в ходе учений отрабатывались действия военнослужащих и гражданского персонала при обнаружении взрывных устройств на территории воинских частей.

В учении приняло участие более 20 надводных кораблей, катеров и судов и около 400 военнослужащих корабельных соединений.

Источник: пресс-служба Южного военного округа