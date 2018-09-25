Эскадрилья «Ночных охотников» уничтожила беспилотные летательные аппараты

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Эскадрилья ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» вертолетной части армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа , дислоцированной в Крыму, уничтожила беспилотные летательные аппараты условного противника.

Экипажи «Ночных охотников» отработали задачи поиска и уничтожения ударных и разведывательных дронов в рамках совместного летного тактического учения авиационного соединения и дивизии противовоздушной обороны. Атаку беспилотников имитировали расчеты беспилотных летательных комплексов «Форпост».

Поражение БЛА было успешно выполнено в условиях ограниченной видимости в темное время суток.

Ранее по приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова в соединениях и воинских частях 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО в рамках проведения совместных учений объявлена учебная тревога.

Личный состав проверяемых частей выполнил мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности и приступил к выполнению учебно-боевых задач по предназначению.

Авиационные эскадрильи оперативно-тактической авиации из Ростовской области совершили перелет на военные аэродромы Крыма, где в течение недели под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника А.Дворникова проведут совместные летные тактические учения авиационного соединения и дивизии противовоздушной обороны 4 армии ВВС и ПВО. В едином замысле тактических розыгрышей учебно-боевые задачи отработают корабли Черноморского флота.

В совместном учении примут участие более 1 тыс. военнослужащих объединения и будет задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа