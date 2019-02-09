В России выросла потребность в стоматологах

/В России/

В преддверии дня стоматолога (9 февраля) аналитики Авито изучили рынок труда в этой сфере.

Выяснилось, что средний предлагаемый оклад в отрасли достиг 55 916 рублей в месяц. При этом сравнение окладов в вакансиях и зарплат, указываемых в резюме, показало, что отечественные зубные врачи недооценивают стоимость своего труда на 26%. В то же время вырос спрос на готовый стоматологический бизнес, который снизился в цене на 16%.

В 2018 году по всей стране работодатели опубликовали на 13% больше вакансий, чем годом ранее, из чего можно сделать вывод о росте потребности в специалистах этой сферы.

Аналитика размещенных вакансий показала, что в 2018 году работодатели были готовы платить зубным врачам в среднем 55 916 рублей, что на 5% больше, чем в 2017 году. За тот же период выросли и зарплатные ожидания ищущих работу специалистов, однако менее быстрыми темпами – всего на 2% – и стали равны в среднем 41 274 рублям. Таким образом, разница между предлагаемыми и ожидаемыми зарплатами составила 26%.

Развивался и рынок готового бизнеса в сфере стоматологии. За год объем предложения увеличился более чем на треть (+36%). Отрасль стала безусловно более привлекательной, о чем свидетельствует выросший на 9% интерес[1] предпринимателей к потенциальной покупке такого предприятия. В свою очередь, средний ценник снизился на 16% с 9,026 млн рублей до 7,616 млн рублей – такое существенное снижение стоимости не может не стимулировать спрос.

В настоящее время на Авито представлен широкий выбор готового бизнеса в стоматологии. Одним из самых дорогих вариантов является клиника в Санкт-Петербурге – автор объявления сообщает, что она успешно работает уже 17 лет, хорошо оборудована и обеспечивает прибыль в 800 тыс. рублей в месяц при неполной загруженности. Стартовая цена – 34,99 млн рублей.

Но есть и более доступные предложения. Например, за полмиллиона рублей можно стать владельцем действующей стоматологической клиники в Майкопе – «вместе с ООО и всеми документами».

Источник: «Авито Работа»