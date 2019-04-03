Лучшие из лучших

/В России/

«Дипломом за I место награждается федеральное государственное казенное учреждение «Южное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации по итогам работы органов жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации в 2018 году» - такие слова прозвучали на сборах руководящего состава в Департаменте жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, на котором в масштабе всей страны оценили результаты деятельности органов жилищного обеспечения Минобороны России.

Год 2018 завершился и, как и все предыдущие, можно его назвать для ФГКУ «Югрегионжилье» эффективным в организации и решении вопросов обеспечения военнослужащих всеми видами жилья.

На эффективность работы Управления в первую очередь влияет трудолюбие, ответственность, профессионализм тех людей, которым доверено выполнение важной, социально-значимой функции.

В управление действуют 5 отделов и 9 территориальных подразделений. Задачи у отделов не пересекаются, но отлаженный механизм взаимодействия между ними дает возможность работать всему управлению как единому организму, одной командой под руководством несменного руководителя Колычева Михаила Александровича, который в основу своей работы ставит концепцию открытости и доступности, систематического информационного освещения деятельности управления в целом.

Обеспечение военнослужащих жильем – это процесс, который постоянно совершенствуется. Ставятся новые задачи, изменяется законодательство. В современных условиях развития информационных технологий, от специалистов требуется высокий уровень профессиональной подготовки и умение использовать в работе новейшие программные средства и информационные ресурсы.

Но современные технические средства не могут заменить чуткого и внимательного отношения к людям. Ирина Шустова, Людмила Горностаева, Оксана Ермакова, Инна Берестова, Марина Ванжа, Лариса Жмудова, Николай Косивцов - специалисты высокого ранга сплоченного коллектива профессионалов, заслуги которых были отмечены на самом высоком уровне достойными их труда наградами и благодарностями.

Отрадно отметить, что по результатам работы за 2018 год было награждено 50 сотрудников ФГКУ «Югрегионжилье» в том числе и территориальных подразделений со дня образования управления 2010 года.

Значимым событием для всего коллектива стала победа управления, за которой стоит кропотливая работа всех сотрудников управления по обеспечению 1250 военнослужащих постоянными жилыми помещениями, 5100 военнослужащих служебным жильем, более 9800 военнослужащих, включенных в реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

Высшая оценка деятельности Южного управления помогла настроиться на плодотворную, приносящую результаты работу в 2019 году, в первую очередь для военнослужащих Южного военного округа нуждающихся в обеспечении жильем.

Источник: ЮВО