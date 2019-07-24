Названы социальные предприниматели, получившие беспроцентные займы Фонда «Наше будущее»

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Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» назвал победителей конкурса проектов «Социальный предприниматель – 2019». На этот раз беспроцентные займы Фонда получили 10 проектов из 10 регионов России на общую сумму 31 млн рублей.

Конкурс «Социальный предприниматель» – ключевой механизм Фонда по отбору проектов, получающих финансовую поддержку в виде беспроцентных займов. Заявки принимаются круглогодично в режиме онлайн. Итоги конкурса оглашаются два раза в год – летом и зимой.

Всего за 12 лет работы с учетом нынешнего конкурса Фонд «Наше будущее» оказал социальному бизнесу целевую поддержку на 627,2 млн рублей, поддержав 242 проекта социальных предпринимателей из 56 регионов России.

«В этот раз большая часть проектов сконцентрирована на помощи детям. Среди победителей – конноспортивный клуб, где проходят занятия по иппотерапии, центры детского развития, детские сады и бассейны. Поддержанные социальные предприниматели также уделяют большое внимание детям с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития», – прокомментировала директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Чтобы претендовать на место победителя во второй волне конкурса, социальные предприниматели должны подать заявку не позднее 7 августа. Заявки, поступившие после этого числа, будут участвовать в конкурсе2020 года.

Победители конкурса проектов

«Социальный предприниматель – 2019»

Борзило Оксана Александровна, ИП Борзило О. А., Челябинская область, г. Магнитогорск

Проект: «Крытый манеж для конноспортивного клуба «Белая лошадь»

Клуб «Белая лошадь» 14 лет работает с детьми с ограниченными возможностями, оказывая им услуги по реабилитации и социализации.

За время работы более 500 детей с ОВЗ получили возможность пройти курс иппотерапии, и почти у каждого наблюдается положительная динамика: улучшаются координация движений и психоэмоциональное состояние, расслабляются мышцы.

В настоящее время занятия с детьми с ОВЗ проводятся только в теплое время года. В рамках реализации проекта планируется построить крытый манеж, который позволит проводить занятия по иппотерапии круглый год.

Булюхина Елена Вячеславовна, ИП Булюхина Е. В., Республика Татарстан, г. Казань

Проект: «Центр нейропсихологии и развития речи»

В Казани проживают около 300 тыс. детей в возрасте от 3 до 15 лет, до 40% имеют отклонения в развитии и нуждаются в помощи специалистов.

С 2016 г. в Казани работает Центр детского развития, в котором проходят занятия по нейропсихологии и развитию речи, действуют студии по робототехнике, шахматам, ИЗО, музыке, английскому языку и ментальной арифметике. Центр принимает ежегодно более 1000 детей, из них 30% – дети с ограниченными возможностями.

В рамках реализации проекта планируется открыть полноценный Центр нейропсихологии и развития речи, оснащенный оборудованием для занятий по реабилитации и коррекции поведения. Планируется арендовать помещение площадью 234 кв. м, оснастить реабилитационный спортивный зал и сенсорную комнату, четыре кабинета специалистов.

Валеев Артур Салаватович, ООО Детский сад «Академия детства», ХМАО – Югра, г. Когалым

Проект: «Открытие частного детского сада по общеобразовательным программам»

В Когалыме проживает 5,6 тыс. детей в возрасте от 1 до 7 лет, очередь в детские сады составляет около 700 человек. Реализация проекта позволит частично решить эту проблему.

«Академия детства» – первый частный детский сад в Когалыме в отдельно стоящем здании с пищеблоком, медицинским кабинетом, игровой площадкой. В настоящее время открыта группа для ухода за детьми от 1 года до 3 лет на 11 мест, секции по дзюдо и танцам.

В рамках проекта планируется расширить детский сад, работающий по общеобразовательным программам. Он сможет вместить до 84 детей в возрастных группах от 1 до 3 лет и от 4 до 7 лет.

Зубахина Евгения Владимировна, ИП Зубахина Е. В., Курская область, г. Курск

Проект: «Открытие третьего филиала детского сада «Под солнышком»

В настоящее время в Курске существует нехватка детских садов, особо остро она ощущается за городом в районах низкоэтажной застройки, где полностью отсутствуют детские дошкольные учреждения.

Частный детский сад «Под солнышком» имеет 2 филиала в Курске, где получают дошкольное образование более 100 детей разных возрастов. Также в филиалах проводятся консультации с психологом и логопедом, занятия футболом, вокалом, иностранным языком, действуют ночная группа и группа выходного дня.

В рамках проекта планируется открытие третьего филиала площадью 500 кв. м на 70 мест. Детский сад будет открыт в зоне малоэтажной застройки Курского района. Планируется, что в детском саду будут проводиться консультации логопеда и психолога, будут работать вокальная студия и футбольная школа, а также ночная группа и группа выходного дня.

Красникова Ксения Станиславовна, ИП Красникова К. С., Ставропольский край, г. Ставрополь

Проект: «Создание сети оздоровительных аквацентров «Флиппер» в г. Ставрополе»

Оздоровительный аквацентр «Флиппер» – это комплекс из четырех бассейнов для детей от 1,5 месяца до 12 лет и беременных женщин, соляной комнаты и спортивного зала, который уже 5 лет функционирует в Ставрополе. Также в центре занимаются дети с ограничениями по здоровью (детский церебральный паралич, синдром Дауна, нарушение психомоторного развития, порок сердца).

В рамках реализации проекта планируется открыть второй аквацентр с плавательным бассейном для детей от 1,5 месяца до 12 лет и беременных женщин, соляную комнату и предоставлять услуги по гидрореабилитации детей с ОВЗ.

Ладина Людмила Николаевна, ИП Ладина Л. Н., Чувашская Республика, г. Чебоксары

Проект: «Открытие филиала центра детского развития «Солнечный город»

Центр детского развития – это кружки, студии, спортивные секции для детей и подростков во внеурочное время, а также группы кратковременного пребывания детей от 1,5 до 3 лет. В центре проводятся занятия по ментальной арифметике, подготовке к школе, действуют кружки ИЗО и танцев. Детям с ограниченными возможностями здоровья и детям из малообеспеченных семей оказываются бесплатные услуги.

В рамках реализации проекта планируется открытие филиала центра в новом микрорайоне Чебоксар, где нет детских центров развития и досуговых центров.

Мамбетова Виктория Леонидовна, ИП Мамбетова В. Л., Астраханская область, г. Астрахань

Проект: «Детский оздоровительный центр «Аквапузики»

В Астрахани есть только один частный бассейн, который соответствует требованиям СанПин для проведения занятий по грудничковому плаванию. Для решения проблемы нехватки бассейнов планируется открыть детский оздоровительный центр по франшизе «Аквапузики».

В центре будут оказываться услуги по грудничковому оздоровительному плаванию, обучению плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста, проводиться занятия аквааэробикой для беременных.

Отличительной особенностью центров «Аквапузики» является современная система водоподготовки, которая позволит поддерживать высокое качество воды.

Планируется, что ежемесячно в центре будет проводиться до 2000 занятий. Особое внимание будет уделено детям с ограниченными возможностями здоровья: ежегодно в центре смогут получать услуги 220 детей с ОВЗ.

Никитина Анна Викторовна, ИП Никитина А. В., Московская область, г. Подольск

Проект: «Открытие филиала центра для детей и подростков с аутизмом»

Центр нейрокоррекции детей и подростков работает в Подольске с 2014 года. Занятия проводятся для детей и подростков с аутизмом, синдромом Дауна и задержкой в развитии. Специалисты центра – психологи, которые прошли переподготовку по программе прикладного анализа поведения.

Очередь в подольский центр на сегодняшний день составляет порядка 50 человек, при этом ожидание начала занятий составляет около 1 года. Спрос на данный вид услуг высокий – в центр приезжают семьи с детьми не только из Подольска, но также из других городов Московской области.

В рамках реализации проекта планируется открытие филиала центра, который на постоянной основе будут посещать 40 детей.

Файзуллина Айгуль Фаритовна, АНО Центр социального обслуживания населения «Доверие-К», Республика Башкортостан, с. Шарипово

Проект: «Пансионат для пожилых и инвалидов в с. Шарипово»

Центр социального обслуживания населения «Доверие-К» оказывает услуги по присмотру и уходу за инвалидами и людьми пожилого возраста на дому. В месяц обслуживается 430 человек, оказывается около 2000 услуг.

В рамках реализации проекта планируется открытие пансионата для пожилых и инвалидов в селе Шарипово Кушнаренковского района Республики Башкортостан на 40 койко-мест. Необходимость открытия подобного пансионата связана с тем, что на территории района нет домов престарелых, предоставляющих надлежащий уход. Ближайшие дома престарелых расположены в 100 километрах от Кушнаренковского района, что затрудняет возможность посещения постояльцев родственниками.

Ширинкина Нина Юрьевна, ИП Ширинкина Н. Ю., Пермский край, г. Пермь

Проект: «Детский инклюзивный развивающий центр «Маня»

В Детском инклюзивном центре «Маня» работают дефектологический и логопедический кабинеты, группы дневного пребывания для детей дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках реализации проекта планируется расширение площадки центра со 180 кв. м до 311 кв. м для увеличения количества услуг. Планируется, что в центре откроются инклюзивная группа продленного дня, каникулярная инклюзивная площадка, зал лечебной физкультуры с сенсорной комнатой.

Источник: Фонд «Наше будущее»