В МЧС рассказали о новых подтоплениях в Иркутской области

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В пресс-службе главного управления МЧС России по Иркутской области рассказали о ситуации с паводком в регионе.

Уровень воды в реках в Иркутской области снова повышается, сообщил радио Sputnik руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Шутов.

Он отметил, что сейчас с помощью авиации идет эвакуация местных жителей и доставка гуманитарной помощи в отдаленные районы.

"В настоящее время на речках Иркутской области зафиксированы подъемы воды выше критических отметок. Силами МЧС России при помощи авиации в отдаленных населенных пунктах, которые отрезаны от большой земли водой, население эвакуируется, также вертолетами доставляется гуманитарная помощь. Гидрологическая обстановка мониторится каждый час. Во всех населенных пунктах проведено оповещение населения о возможных выходах воды в нижней части населенных пунктов. Люди размещаются в пунктах временного размещения и у родственников", – сказал Андрей Шутов.

В конце июня сильные дожди в Приангарье привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В зону бедствия попали 110 населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более 10 тысяч жилых домов. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru